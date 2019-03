Ferreras, el propagador del bulo sobre los terroristas suicidas, saca todas sus garras contra los periodistas que dudan de la versión oficial del 11M: "¡Amorales!"

11 de marzo de 2019. Se cumplen quince años del horrible atentado que sacudió Madrid (y toda España) en la víspera de las elecciones del 14-M que acabó ganando de manera imprevista el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero.

Defendía en la mañana de este lunes David Gistau en la COPE que una de las cosas que más le sorprenden es que quince años después los medios de comunicación españoles están en la estrategia de defender, aún hoy, las tesis que mantuvieron entonces. En todo esto tiempo ninguna de las dos trincheras se ha movido de bando.

Es el caso de PRISA. En El País se 'tapa' el 11M con una alfombra roja al comisario Juan Jesús Sánchez Manzano, quien era jefe de los TEDAX en aquel entonces, con una entrevista donde la periodista se empeña en encontrar un titular muy afín a los intereses de su empresa.

En ese grupo mediático era un hombre fuerte a nivel informativo Antonio García Ferreras.

En aquel entonces era el todopoderoso jefe de informativos de la Cadena SER.

Ahora en laSexta, ha comenzado su edición de 'Al rojo vivo' cargando muy duramente contra todos aquellos periodistas que según él alimentaron una teoría de la conspiración paralela a la versión oficial.

Como decíamos, quince años después, esos periodistas (Pedrojota Ramírez, Federico Jiménez Losantos, Casimiro García-Abadillo) no se han movido de esa línea. Defendieron que no se sabía toda la verdad sobre los atentados en aquellos momentos y lo siguen diciendo hoy.

Y en el otro bando, pasa más de lo mismo. Esto dice hoy Ferreras, aquel que, cuando era el máximo responsable de la línea informativa de la Cadena SER, apostó por el bulo de los terroristas suicidas en los trenes, cosa que era mentira:

El gran embuste, primero para hacer creer a los españoles que fue ETA. Esos difamadores mediáticos siguen hoy pidiendo explicaciones. Intentando levantar falsas sospechas y falsos bulos, son seres indecentes. Y no han pedido perdón. Y deberían hacerlo. Porque siguen levantando sospechas. Ellos son los generadores del odio. Son unos amorales.

A su lado, el director de eldiario.es Ignacio Escolar asentía: "al mayor atentado de la historia de España le siguió la mayor manipulación de la historia de España".

Sin embargo, entre uno y otro bando que se afanan en no mover un ápice sus posiciones que ya defendieron entonces, no pasa nada por afirmar que no se sabe todo de lo que nos han contado que pasó allí y por supuesto, no hay nada malo en dudar de algunos puntos controvertidos de la versión oficial.

Según ha contado el periodista Luis Balcarce en su libro sobre PRISA:--El libro que cuenta el apogeo y la caída de Cebrián en PRISA, el niño mimado (y temido) del establishment--

Hasta las 20.00h del jueves 11 de marzo de 2004 la cadena SER mantuvo la idea-fuerza de que ETA había sido la autora de los atentados. "Es ese momento en el que proclamamos que el Gobierno se convierte en un Gobierno sin color político, es nuestro Gobierno y, al frente de él, nuestro presidente José María Aznar", afirma Carlos Llamas, director de Hora 25. A las 20.00 h Javier Álvarez llega a informar desde la comisaría general de Información que "se tienen localizados, al menos identificados visualmente -tengo sus nueve fotografías delante- a los presuntos autores de este asesinato. En total, tres mujeres, seis hombres, (...) presuntos miembros de ETA que han podido intervenir en este macabro atentado". Veinte minutos más tarde Acebes comparece por tercera vez para anunciar que se ha encontrado una cinta con versículos del Corán en el interior de la furgoneta intervenida en Alcalá de Henares. Carlos Llamas, a las ocho y veintinueve, comenta: "Este dato es fundamental; tal vez en este dato esté una de las claves de la alocución del presidente del Gobierno, que, en ningún momento, y así lo habíamos notado, escuchando en la redacción, en ningún momento habla de la banda terrorista ETA".--Luis Balcarce: "Cebrián es el símbolo de un club de ricos y petulantes sin liderazgo ni proyecto para España"--

La pista islámica comienza a sobrevolar los micrófonos de la SER tras el mensaje del Rey a las 20.30 h del 11 de marzo de 2004.

A Carlos Llamas le llama la atención que el Jefe de Estado no pronuncie la palabra ETA". "Parece, en principio, demasiado obvio que dejaran allí colocada, en la furgoneta, esa cinta, pero la verdad es que nos ha sumido en la confusión". Y agrega: "Hemos de reproducir aquello que nos dicen nuestras autoridades: el ministro del Interior nos dice que la hipótesis es la autoría de ETA, pero no se descartan otras. A raíz de ese (...) dato, de la localización de esa cinta, no se descarta la participación de grupos fundamentalistas: de Al Qaeda o vaya usted a saber, no quiero ponerle siglas a los posibles autores".

Al filo de las 21.00h, el director de Hora 25 llama a no descartar ninguna hipótesis: "A partir de ahora, yo creo que, en aras de la prudencia, vamos a hablar en el mismo sentido que han hecho el Rey y el presidente del Gobierno: no descartar ninguna hipótesis y hablar de acto terrorista en Madrid. No ponerle firma a la barbarie ocurrida esta mañana en la capital".

Emilio Contreras, integrante de la tertulia de Hora 25, pide cautela: "Me temo que en 72 horas no se va a saber [quiénes son los autores de la matanza. El plazo alude a lo que quedaba para el 14-M]. Por lo tanto, lo que hay que hacer es dejar trabajar con profesionalidad a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. A mí me ha tranquilizado que haya sido el propio ministro [del Interior], en una rueda de prensa, el que ha dicho que se ha encontrado una cinta (...) Cabe la posibilidad de que sea Al Qaeda, pero cabe la posibilidad de que ETA haya dejado ese señuelo para confundir a las fuerzas del orden. En cualquier caso, si ha sido ETA, nunca reivindicaría este atentado. Nunca (...) Ya sabe (...) la crisis interna que le [produjeron los] veintitantos muertos en Hipercor".

A las 21.30h Rodríguez Zapatero llama a Pedrojota Ramírez para decirle que había dos terroristas suicidas entre los muertos de los trenes.

-Hay restos de terroristas suicidas, Pedro.

-¿Qué dices?

-Mira, yo sé por medios policiales que se han encontrado ya incluso restos de uno o dos de los suicidas. Es una información que nos llega de dentro. Hemos gobernado durante 13 años y tenemos gente dentro.

-¿Oye, y no ha podido ser una faena a medias, una especie de joint venture? -pregunta Pedrojota.

-Eso es lo que dice Felipe [González], que ha sido un trabajo por encargo de ETA. Sería la primera vez que pasa algo así.

A las 22.00 h

A las 22.00 h Ana Terradillos suelta un bomba cargada de radioactividad informativa: "Tres fuentes distintas de la lucha antiterrorista han confirmado a la cadena SER que en el primer vagón del tren que explotaba antes de llegar a Atocha iba un terrorista suicida. Interior no lo confirma". La noticia era radicalmente falsa pero la rectificación nunca se produjo. ¿Qué había cambiado para que en solo dos horas la SER haya pasado de pedir prudencia y apoyo a ‘nuestro presidente José María Aznar' a soltar una bomba de intoxicación masiva como la de los suicidas? "Lo del terrorista suicida es una mentira que le hace tragar Daniel Anido a [Ana] Terradillos. El origen es Rubalcaba. La activación política está precedida por una activación policial y en esa situación es donde la engrasada maquinaria de la policía de Rubalcaba, que tiene línea directa con [Daniel] Anido y [Rodolfo] Irago, sabe moverse mejor", dice un ex miembro de la redacción de la SER. Otros dos ex periodistas de la SER avalan esta versión que hasta hoy sigue sin ser contrastada.