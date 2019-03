Los ayatolás de las redes sociales cargan contra Eva González por dar esta opinión sobre las putas

Si la envidia fuera tiña, muchas estarían tiñosas; esto es lo que sucede en las redes cada vez que la guapa Eva González expresa en libertad sus opiniones. (Eva González se la 'lía parda' a Cristina Pardo y arde Twitter).

La presntadora se ha convertido en el centro de las críticas por su entrevista con Cristina Pardo en Liarla Pardo de laSexta ('La Voz': Eva González se atreve sin ropa y el morbo de la foto arrasa en Internet).

La periodista le preguntó a la exmiss España si veía machista el título de belleza que le dio el salto a la fama, la sevillana lo negó y, además se quejó de que restringir este tipo de certámenes, al igual que ser azafata de Fórmula 1, coartaría su libertad, según huffingtonpost.

"Yo opté, elegí estar ahí, igual que si hubiese elegido ser azafata de Fórmula 1, ¿por qué no puedo ser azafata de Fórmula 1? Hay que tener cuidado con eso, tú no me puedes coartar a mí mi libertad si quiero ser prostituta, azafata de Fórmula 1 o modelo, ¿puedo elegirlo yo?".