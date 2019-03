Mejide se vanagloria de haber conseguido demostrar que Manuel Valls no tiene ni idea de cuántas líneas de metro hay en Barcelona pero él tampoco lo sabe

Manuel Valls demostró que se presenta a la alcaldía de Barcelona pero no tiene ni idea de cuantas líneas de metro hay en la Ciudad Condal.--Risto Mejide: "Me alegro de que no les haya salido bien el procés en Cataluña"--

La gran esperanza de desbancar al gobierno populista de Ada Colau, que concurre en una plataforma que apoya, entre otros, Ciudadanos, quedó retratado en su conocimiento de las interioridades de la urbe que aspira a gestionar en su visita a Risto Mejide en el 'Chester Raíces', donde al menos el presentador le agradeció que se prestase a acudir porque "no es habitual que los políticos vengan cuando tienen cosas que perder".

Valls hizo gala de humildad y no quiso enfrentarse a la 'encerrona' del publicista pero sí aprovecho para dejarle unos recaditos.

Claro, tienes razón. Hay que conocer lo mejor posible la ciudad. Yo entiendo ese debate pero creo que te equivocas porque Barcelona es una marca. La proximidad es importante sí, pero la pequeña trampa es fijarse si hay diez o trece líneas. Eso no es lo importante, lo importante es acabar la línea 9 del metro.

"La trampa me la estás haciendo tu a mí", le replicó Mejide. "Yo no busco un titular, busco la verdad", se puso muy digno el presentador de Cuatro, que rememoró un incidente lamentable (para el político) con Gabriel Rufián: "Aquí sentado hubo un político que criticaba a Amancio Ortega y llevaba una chaqueta de Zara".

Valls intentaba justificarse: "Para ser un buen gestor de esta ciudad no hace falta conocerse todas las calles de Barcelona. Se puede conocer todas las calles de Barcelona y ser un pésimo gestor. Tu talento aquí no es conocer a todos (señala al plató) sino animar esto".

Risto recogió el guante: "me encanta que te refieras a mí porque eso significa que algo te ha picado". "Un poco", reconoció el francés, ex primer ministro del país galo.

Al acabar el programa, la voz en off del publicista-polemista reconocía que él tampoco sabe cuántas líneas de metro hay en Barcelona pero claro, él "no se va a dedicar a su gestión". Periodismo made in Vasile.