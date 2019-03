Telecinco despide a Teresa Campos y enloquece: corta con Bigote y apuñalada por sus hijas

María Teresa Campos ha roto con Mediaset de forma definitiva. El contrato que ligaba a la popular presentadora expiró el pasado lunes 4 de marzo después de 20 años en Telecinco. Durante los últimos meses, la matriarca de las Campos tuvo reuniones con Paolo Vasile y directivos de Mediaset para estudiar su regreso a la televisión.

Pese a que en las últimas semanas las negociaciones se habían intensificado, lo cierto es que Vasile tenía la decisión muy clara desde que la despidiera de ¡Qué Tiempo tan feliz! y que no era otra que "jubilar" a Teresa Campos.

Y la confirmación de su despido ha provocado una concatenación de ‘desgracias' para María Teresa provocadas, quizás, porque no ha sabido encajar la realidad de su nueva situación laboral. De esta forma, y según han asegurado a Periodista Digital fuentes próximas a Telecinco, la Campos habría roto su relación sentimental con Edmundo ‘Bigote' Arrocet.

Aunque ella públicamente lo niega, las "pistas" son más que evidentes. En los círculos próximos a las Campos se especulaba con la ruptura hasta que un hecho insólito lo ha confirmado: María Teresa no asistía a la presentación del nuevo proyecto empresarial de Bigote, el desfile de su línea de ropa. Y lo abandonaba así a su suerte ante el asombro de los medios de comunicación allí presentes.

Y su ausencia fue tan comentada que Teresa Campos, recién despedida, intervenía por sorpresa en Sálvame para explicar que "llegué tarde a casa y estaba lloviendo y Edmundo me dijo: No vengas, que hace frío". Una excusa poco solvente. Diversas fuentes aseguran a PD que "la ruptura es un hecho".

Tocada laboral y sentimentalmente, el remate se lo ponen sus hijas Terelu Campos y Carmen Borrego. Según las mismas fuentes, el distanciamiento entre madre e hijas es más que evidente. La matriarca y su prole no se tratan desde hace semanas y no solo no se ven sino que no se dirigen la palabra.

El origen de este distanciamiento puede estar en lo poco respaldada por sus hijas que se ha sentido María Teresa en sus negociaciones con Mediaset. María Teresa considera que Terelu y Carmen la han "abandonado a su suerte" para no mojarse y que se vea afectada su carrera televisiva ya al margen de ella.

Teresa Campos lo considera una traición en toda regla. Algunas de las fuentes consultadas por Periodista Digital aseguran que la malagueña tiene guardado un ‘as en la manga' y que en todo esto aún no ha dicho la última palabra.