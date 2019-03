Mal día para Telemadrid: el canal madrileño baja la cabeza y asume su garrafal error por haber asegurado que Mourinho sería el entrenador del Madrid

Mal día para Telemadrid.

El canal autonómico madrileño se lanzaba la semana pasada a lanzar un bombazo informativo.--Enchufes 'de cama' en Telemadrid: López ficha a su amiga Inés Ballester para un programa que hará la productora de su marido Ruiz de Gauna --

En los deportes de la cadena pública se aseguraba que a Santiago Solari le quedaban minutos como máximo responsable del primer equipo del Real Madrid y lo que era más impactante, su sustitución por José Mourinho.--La Telemadrid de Podemos es una ruina: se hunde en audiencia mientras la riegan de millones--

En el día de hoy, lunes 11 de marzo de 2019, laSexta ha contado que finalmente será Zinedine Zidane quien ocupe a partir de ahora el banquillo blanco. La decisión de la Junta Directiva se conocerá esta tarde.

En TM, sabiendo que su información tenía todos los visos de no ser correcta, no les quedaba otra que pedir disculpas en un día funesto para ellos. Y eso que la noticia del retorno del preparador galo aún no era oficial.

Una de sus estrellas, el presentador Javi Gómez, daba la cara desde Twitter:

Había que pedir disculpas. En directo. Hecho está. https://t.co/ur3RgeQ7v9 — Javi Gómez (@javigomezTV) 11 de marzo de 201

Las redes eran un hervidero. Y aunque algunos aplaudían que el canal pidiera disculpas y reconociera el patinazo, muchos criticaban tan tremendo error:

A veces cometemos errores, como el de colocar el pasado 7 de marzo a José Mourinho de forma inmediata al frente del banquillo del Real Madrid. Pedimos disculpas por ello. Nos precipitamos y nos equivocamos

Sois Roberto Gómez 2.0 — Alfonso CC (@alfonsocc425) 11 de marzo de 2019

La cosa era jugarse el triple y dar la noticia el primero no? Da igual que entre o no. El “periodismo” y la ansiedad por anotarse un tanto, malos tiempos para la profesión — JuanRa Fernández (@JuanRaFernndez) 11 de marzo de 2019

A veces renta más el silencio que una anticipada e insegura exclusiva. Pero está bien pedir perdón y reconocer los errores. Y también aprender de ellos... — Diego Ochoa (@Diego__Ochoa) 11 de marzo de 2019

Desintonizado del TDT .



Eso no os lo perdono — MOUssias🇪🇸 (@vikingomario) 11 de marzo de 2019

Pues jugaron con mis sentimientos...yo quiero a Mou — Montse Lorenzo (@MFra30) 11 de marzo de 2019

Cambiad de contactos por que os / nos la metieron doblada — RealezaVikinga™️🇪🇸🌍🤟 (@realezavikinga) 11 de marzo de 2019

Sois lo peor — Cachocorcho (@Cachocorcho1) 11 de marzo de 2019

.