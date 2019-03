La 'veleta' naranja ya no sabe hacia dónde girar: Rivera niega el carácter constitucionalista al PSOE de Sánchez...y duda del de VOX

Albert Rivera se presentó en la entrevista emitida en el Telediario de TVE con la intención de sacudir a Pedro Sánchez hasta en el velo del paladar.--Pucherazo: El fiasco de las primarias de Ciudadanos en Castilla y León alcanza de lleno a Albert Rivera--

Lo que sucede es que muchos están criticando que en su entrevista en la cadena pública, ante el periodista Carlos Franganillo, le haya negado al actual PSOE de Pedro Sánchez su carácter constitucionalista por su sumisión a Quim Torra y al independentismo, y ya de paso, no haya querido mojarse si VOX es un partido que cumple y acata la Constitución.

Carlos Franganillo: "Entiendo que sí consideran constitucionalista al Partido Popular,¿también a VOX? Albert Rivera: Bueno, hay que preguntárselo a ellos.

El PSOE sí se ha definido como constitucionalista y no digo que no haya constitucionalistas en el PSOE pero Sánchez desde luego no lo es. Lo que es es un relativista que le vale pactar con todo.

De esta manera, el presidente de Ciudadanos ha enterrado cualquier posibilidad de pacto postelectoral con el PSOE, al menos mientras Pedro Sánchez siga al frente y una derrota electoral le obligue a "tomar otro rumbo".

El líder del partido naranja se ha referido con especial dureza al actual presidente del Gobierno y ha negado cualquier alianza de gobernabilidad con quien considera que "ha secuestrado la voluntad del PSOE". "No es normal que alguien sin escrúpulos esté al frente del PSOE", ha dicho