Cristina Seguí y Celia Villalobos, a bofetadas en directo: "¿Me estás llamando tonta? ¿Y tú a mí?"

Se juntaban en la mesa de 'Espejo Público' este 12 de marzo de 2019 dos mujeres de pegada: Celia Villalobos y Cristina Seguí, y en apenas unos minutos se dio la chispa que encendió la fogata. Más Celia Villalobos que nunca: tremenda regañina a Carme Chaparro con varios golpes al mentón.



La ex del partido Vox y la ya ex del Partido Popular, vehementes a la hora de defender sus posiciones, chocaron frontalmente de forma inesperada... ¡por culpa de Ciudadanos! Cristina Seguí se divierte con el hundimiento de Podemos: "Se preguntan de qué van a vivir ellos a partir de 2020".

Se abordaba en este espacio de Antena3 el asunto del pucherazo en el partido de Albert Rivera que ha dejado una muy mala imagen por culpa del sistema de primarias en Castilla y León, y en las que finalmente se ha impuesto Francisco Igea a la oficialista e inicialmente vencedora, Silvia Clemente (ex del PP):

Cristina Seguí: Este problema no lo ha tenido solo Ciudadanos, en Vox cuando hubo que votar las enmiendas había afiliados que decían que renovando la dirección IP podrían votar varias veces.

Celia Villalobos: Yo creo que si eso se ha producido otras veces habría que sacar una lanza en favor de Ciudadanos, que es capaz de aguantar todo lo que va a tener que aguantar durante equis tiempo, porque ha entrado a la primera y lo ha resuelto.

Cristina Seguí: Ciudadanos ha exigido primarias al PP, yo recuerdo la época de Cifuentes...

Celia Villalobos: Si me permites, yo ahora no estoy hablando del PP. Cuando tú quieras tú y yo hablamos del PP...

Cristina Seguí: No, no, ¡cuando quiero yo hablo del PP yo!



Celia Villalobos: Porque también hablamos de las primarias en VOX que las han echado para atrás...

Cristina Seguí: Así es, si es que lo acabo de decir...

Celia Villalobos: Pues ahora estamos hablando de Ciudadanos...

Cristina Seguí: ¡Yo hablaré del PP cuando me parezca! ¡Igual que de VOX!

Celia Villalobos: Es que estoy hablando yo y te pido que me respetes.

Cristina Seguí: Ya, pero es que antes estaba hablando yo y tu me has dicho que no puedo hablar del PP si no es contigo...

Celia Villalobos: Perdona, estoy hablando del tema de Ciudadanos y lo único que te digo es que respetes cuando yo hablo, cosa que con alguien próximo a Vox es muy difícil.

Cristina Seguí: ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Eso es como si yo digo ahora que el PP no puede hablar de transparencia, de limpieza o de corrupción. Acabas de decir una tontería.

Celia Villalobos: Las tonterías las dicen los tontos y las tontas.

Cristina Seguí: ¿Me estás llamando tonta?

Celia Villalobos: ¿Y tú a mí?

Cristina Seguí: Intentar anular la opinión de una persona en función de dónde haya militado es una práctica totalitaria de partidos de izquierdas que tú no deberías imitar...