Lucía Etxebarria cae como una pantera sobre Martínez Almeida por burlarse de la Irene Montero más anticapitalista

"El sistema económico actual es incompatible con la vida". La Irene Montero más anticapitalista se ha presentado en la SER con un discurso que disparaba directamente a la línea de flotación del sistema económico capitalista.

En Antena3, el candidato del PP a la alcaldia de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se burlaba de la podemita y aseguraba que sus declaraciones estaban exentas de coherencia dado su nivel de vida actual, con el chalet de Galapagar como máxima expresión.

La escritora Lucía Etxebarría caía sobre él como una pantera:

Martínez Almeida: Que Irene Montero en su situación haga estas declaraciones quiere decir que ella ya no vive en la realidad. Tendría que decirle a sus votantes si el sistema económico funciona, que mira dónde ha llegado ella.

Etxebarria: Lo que dice es verdad. Yo no vivo en Siria y en cambio puedo opinar sobre Siria.

Lo que dice es verdad, hay dos millones de ancianos que viven solos y no reciben visitas nunca porque si las mujeres tenemos que trabajar dentro y fuera de casa y no recibimos ayudas y no hay guarderías ni ayudas para las guarderías...porque guarderías no hay

Martínez Almeida: ¿Pero tu suscribes el manifesto de la huelga del 8M?

Echeverría: No, yo no lo suscribo. Pero lo que ha dicho Montero es real, y aunque tenga una situación privilegiada lo puede decir

Almeida: Pero su problema es que no es coherente, no es coherente con las políticas que defiende.