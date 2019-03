laSexta estrena un equipo de verificación que se lo podrían aplicar a sí mismos para desmontar sus mentiras sobre VOX o el PP

¡Paren las máquinas! Mamen Mendizabal miraba este martes a cámara y anunciaba que La Sexta iba a crear una sección nueva súper especial "¡Inauguramos hoy nuestro Equipo de Verificación con Rivero!" ¿Y que era esa nueva súper-sección?

Pues una sección donde revisarán si las frases y datos que dicen los políticos para explicarnos si son verdaderas o falsas, lo cual como novedad es un tanto mierducha si se tiene en cuenta que lo raro empieza a ser un programa político que tenga sección similar.

Ya la incluyó ‘El Objetivo' con su sección de 'Maldita Hemeroteca' y ‘Bendito Dato', luego maldecidos ‘Maldito Bulo' y ‘Maldito Dato', la tuvo ‘Al Rojo Vivo', la tiene el programa de Julia Otero en Onda Cero, la tiene Mediaset en el programa-show de Risto Mejide de ‘Todo es Mentira'... etc.

Pero a Mendizabal le debía hacer ilusión hacer parecer aquello era una nueva era del periodismo (y más ilusión aún le haría a Ana Pastor, dado que esa sección la llevara su empresita Newtral).

¿Qué aportó 'Equipo de Verificación' en su primer día en el momento de emitirse a eso de las 19.00 y pico de la tarde? Pues que Irene Montero había mentido al ponerse en plan victimista a decir que ningún periódico sacaba en portada la crisis del pucherazo en Ciudadanos porque sólo atacaban a Podemos.

O Irene Montero había mentido o no le explicaron que antes de decir si algo ha salido o no en las portadas de la prensa o no, tienes que haber leído antes las susodichas portadas (igual leer no es el fuerte de la política en cuestión).

El ‘Equipo de Verificación' de La Sexta nos aseguró a las 19.00 que había mentido. Sin duda tras un gran trabajo de verificación que debía consistir en leer todos los medios que durante la mañana ya habían sacado ese tema, desde ElDiario.es hasta Periodista Digital, pasando por Maldita.es o en la propia Cadena SER donde pronunció esas declaraciones ya se había citado que El País, ABC, La Razón, El Mundo y La Vanguardia llevaban el tema en sus portadas.

Si el ‘Verificador' de laSexta quería tocar ese tema podía haber ampliado lo dicho por los medios antes citados que el pucherazo no sólo salía en portada en esos, también estaba en portada de los medios regionales de Vocento, como El Norte de Castilla, los de Méndez Pozo como Diario de Burgos o Diario Palentino, los de Prensa Ibérica como La Opinión de Zamora y hasta los de Ulibarri como El Correo de Burgos.

También podrían haberse preguntado los ‘verificadores' de donde había sacado esa teoría victimista Irene Montero. Porque la propia política ha reconocido que provenía del maestro del victimismo Enric Juliana (el mismo que escribía que las autoridades españolas sólo esposaban a los detenidos si eran catalanes). Interesante modelo.

Las denuncias falsas y el célebre 0,0001...

¿Qué más hizo el 'Equipo de Verificación? Pues entrar en el pantanoso tema de las denuncias falsas para asegurar que era un bulo. Es decir, para repetir lo que ya dijeron en ‘El Objetivo' y con los mismos datos. Es decir, referirse únicamente como ‘denuncias falsas' al tema de las veces donde se deduce testimonio.

Si quisieran acabar con ese bulo bastaría que dijeran de una vez la diferencia entre denuncias presentadas y denuncias que acaban en condena. Y entonces aparecería la cifra exacta de denuncias archivadas o rechazadas.

Una vez se tuviera ese dato ya nos podían aclarar si todos los demandados absueltos o exonerados son para ellos culpables (el discurso del feminismo) o son inocentes (el discurso de Vox y de los defensores de que todo el que no sea declarado culpable es inocente ante la ley). O podía haber buscado un equilibrio entre ambos planteamientos.

Pero los de laSexta no hicieron ninguna de las tres cosas y optaron por, simplemente, omitir ese dato, una omisión que sólo puede considerarse una manipulación. Además de una vaguería, no se han molestado ni en ampliar algún dato nuevo al que ya dijeron en ‘El Objetivo' citando las mismas fuentes (informe fiscalía, etc).



Las primarias en partidos

Y por último Rivero dedicó un espacio en su ‘Equipo de Verificación' a desmentir lo que dijo Ciudadanos de que sólo ellos tenían primarias. Es decir, de repetir lo que ya habían publicado esa mañana El Diario.es y Maldita.es, entre otros.

Al acabar su sección en el programa de Mamen Mendizabal de La Sexta, la presentadora elogió el trabajo del equipo Rivero "¿Tú crees que vas a tener material para venir aquí todos los días con tu equipo de verificación?" El aludido asentía orgulloso.

Hombre, si la ‘verificación' consiste en leer en antena las publicaciones de otros medios como Maldita.es, El Diario, Periodista Digital y demás, qué duda cabe que encontrar cosas todos los días parece bastante factible.

Posdata

¡Ah! Y si ‘Más Vale Tarde' quiere ‘Verificar datos' puede probar a hacerlo también con los datos que sueltan sus propios tertulianos. Este mismo 12 de marzo de 2019 podría haber verificado si lo que dijo Benjamín Prado de que Ruiz Mateos fue elegido ‘eurodiputado' cuando ya había sido condenado por el caso Rumasa está o no ajustado a la cronología de aquellos hechos.

Claro que eso es una anécdota en comparación a tantas cosas que ha hecho la cadena de Ferreras (manipulación de palabras de Abascal en Murcia - para hacer creer que había amenazado a manifestantes -, manipulación de palabras de Van Halen en la Asamblea de Madrid - para hacer creer que había negado el asesinato de García Lorca... ), que, ciertamente, igual el ‘verificados' apunta en la dirección equivocada.