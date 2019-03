Ana Guerra deja con el culo al aire a Broncano tras ser preguntada por su dinero

Siempre la misma pregunta, pero distintas respuestas. Ana Guerra acudió a La Resistencia en la noche del lunes 11 al 12 de marzo. El programa de Movistar+ presentado por David Broncano recibió la visita de la quinta finalista de Operación Triunfo 2017 para presentar su primer disco, Reflexión, que salió a la venta el día 25 de enero y que incluye éxitos tan sonados como Bajito; un remix de Lo Malo con Aitana Ocaña, Greeicy y TINY; y Ni la hora (con Juan Magán), según elmundo.

Y como viene siendo habitual, la entrevista estuvo plagada de momentos hilarantes, como cuando la cantante confesó que estuvo aprendiendo a tocar la flauta travesera en el conservatorio. "Es un instrumento muy noble", dijo Brocano, quien añadió que le gustaría aprender a tocarla.

Fue en ese momento cuando la canaria le dijo que ella le podría enseñar a tocar bien la flauta y, para que quedase claro el doble sentido, le guiñó un ojo. Así, la joven bromeó con el presentador, que no paró de reírse por el chiste de su invitada.

No obstante, el momento más destacado fue cuando el presentador hizo la pregunta que siempre hace a todos los invitados: "El dinero, ¿cuánto tienes? La gente tiene mucha curiosidad por los que salís de OT...", le soltó Broncano. La 'ex triunfita' no se lo pensó dos veces y respondió de forma contundente: "Si no te doy ni la hora te voy a dar el dinero de mi cuenta", replicó Guerra, haciendo así referencia a uno de sus temas.

La divertida anécdota sucedía durante la sección de Jorge Ponce, que en esta ocasión presentó un monólogo cómico sobre cómo construir una empresa en un paraíso fiscal para tratar de evadir impuestos. "Ahora te está entrando mucha panoja", bromeaba el colaborador. "¿Tú crees?", le preguntó Ana Guerra. "Es que la gente se piensa que salimos de OT con el Ferrari", sentenció divertida la canaria, pero evitando igualmente responder a la pregunta de Broncano.

La Resistencia se está haciendo un hueco cada vez mayor en la parrilla televisiva. Y es que el programa producido por El Terrat no para de triunfar con cada nuevo invitado, y en el caso de la visita de Ana Guerra no podía ser menos. En el canal del programa en YouTube, por ejemplo, el vídeo ya se encuentra en la lista de los más vistos con sus más de 850.000 reproducciones.

Mira que es de loser hacer air guitar y air bass, pero nada como como air flauta travesera. #LaResistencia pic.twitter.com/LryDdVj9FY — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) 11 de marzo de 2019