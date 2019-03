La alcaldesa de Logroño se enfrenta a un más que alterado Ferreras: "Están sacando de quicio algo que nosotros nunca hemos planteado"

Nos bajamos del mundo. Esto se va al garete. En epoca de manipulación y de medias verdades, han llegado las herramientas de 'fast-check' (de verificación, en román paladino) para ayudar a la ciudadanía a no tragarse los bulos. Pero el sistema hace aguas por todas partes.

Intentemos explicarlo para nuestros lectores, y que cada cual, como pueda, saque sus conclusiones.

No es fácil, advertimos, pero lo que no haremos nosotros será colgarnos la medalla del buen periodismo y de llegar para salvar el alma de nuestros lectores como sí hacen algunos.

Vayamos al tema, y pongámoslo en contexto:

El domingo pasado, día 10 de marzo de 2019, el diario El Mundo titulaba lo siguiente: "El PP quiere blindar a las inmigrantes sin papeles que den a sus hijos en adopción".

Material suficiente para medios de comunicación y oposición para arrear a los populares hasta en el velo del paladar.

Era el caso de Newtral, de Ana Pastor (laSexta) y eldiario.es de Ignacio Escolar.

Newtral aportaba una de las claves de la trama, puesto que alguien del departamento de prensa del PP les hizo llegar esta respuesta y ya ellos hicieron el resto:

"La propuesta se refiere a que en el caso de que una mujer irregular quiera dar su hijo en adopción quedaría blindada, pero no sería un blindaje para toda la vida, y no supondría un motivo de expulsión.

Cuando una mujer irregular quiere dar a su hijo en adopción, desvela esta situación y se expone a que se activen los mecanismos que la ley contempla ante esta situación irregular.

Pues bien, este hecho no activaría la expulsión. Además de que gozarían de toda la protección y garantías en igualdad de condiciones que las mujeres que viven en situación regular en España".

Con los titulares que circulaban por los medios progresistas, Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, llamaba al PP fascistas y un sinfín de cosas horribles. Pero una cosa, Colau necesita de muy poco para sacar sus más bajas pasiones contra la derecha, pero el titular y la nota es de Escolar y eldiario.es, los del lema 'periodismo, a pesar de todo'.

Ante la que se venía, Pablo Casado tenía un cabreo de mil demonios. El líder del PP calificaba de "fake-news" el asunto en cuestión este jueves 14 de marzo de 2019. Estas son sus palabras:

Casado: Nos hemos encontrado una fake-new y me siento víctima porque yo antes que político soy persona y se intenta poner no en mi boca, sino una aclaración en un pie de página de un periódico (El Mundo) donde llevamos varias horas del resto de medios siguiendo un error de un diario de tirada nacional que ya ha reconocido su fallo.

❌ Es falso que el PP proponga no expulsar a mujeres en situación irregular a cambio de que entreguen a sus hijos en adopción. 🔹 Planteamos garantizar la confidencialidad en los procesos y que la entrega voluntaria de un bebé no tenga consecuencias negativas para la madre.

Tuit del PP anunciando que el partido no propone expulsar mujeres en situación irregular a cambio de entregar sus hijos en adopción

Casado: Recapitulo, yo no he dicho nada. No hay nota de prensa, en mis intervenciones nada se dice, se pone de relieve, el medio a través de sus subdirector aclaró el error y hoy tenemos todas las tertulias y a toda la oposición intentando colocarme una barbaridad que yo no admitiría ni en mis adversarios.

La fake-new decía que el PP lo que quería es que a las mujeres inmigrantes, si entregaban a su hijo en adopción, se las iba a blindar. No, el PP lo que lleva diez años proponiendo en sus autonomías que las madres embarazadas que en vez de abandonarlo entreguen a su hijo en adopción, se les garantice la confidencialidad y los mismos derechos estén regularizadas o no.