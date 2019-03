Jorge Javier: "Si Vasile cree que linché a Alejandro Albalá; que me eche de 'GH DÚO"

Todo sea por la audiencia ('Sábado Deluxe': El pacto 'asqueroso' de Jorge Javier Vázquez con el cabreado Kiko Matamoros).

Alejandro Albalá acaparó este 12 de marzo de 2019 todas las miradas durante la emisión de GH DÚO: Límite 48 Horas.

El programa recuperó unas imágenes en las que el concursante tenía una conducta machista y controladora con Sofía Suescun y Jorge Javier le echó una espectacular bronca por la que el joven acabó llorando.

La reacción del presentador no ha gustado a la familia de Albalá, que ha acusado al catalán de tener un comportamiento desmedido con él.

La hermana de Alejandro entró en directo por teléfono para asegurar que aunque lo que hizo el cántabro está mal, jamás en la vida le ha visto comportarse así.

"No sigas por ahí, porque precisamente Maite le dijo a Mila Ximénez una frase tremenda fuera de cámaras sobre su historia con Alejandro".

Eso le hizo saber Jorge Javier.

"Entiendo vuestro nerviosismo, pero creo que no se debe minimizar este tipo de historias. Lo que no voy a tolerar es la palabra linchamiento. Son unos términos desmedidos".

Y a renglón seguido, hizo que lanzaba un órdago a Telecinco y un reto al capo Paolo Vasile.

"A lo mejor, si yo soy un presentador que lincha a los concursantes, lo que debería hacer esta cadena es quitarme de presentar este programa y yo lo tenía que aceptar. Creo que si hemos llegado a este punto, que lincho a los concursantes, acepto que me digan que no lo presente. Pero vamos a hablar con los términos adecuados. Lo de ayer me pareció gravísimo".