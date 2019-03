Nueva manipulación de laSexta contra el PP, cortesía de Mamen Mendizabal y 'Newtrola' y mucho cariño a la portavoza chavista

Están a tope los de 'Más Vale Tarde' de Mamen Mendizabal: jabón a Podemos con una entrevista a Irene Montero sobre su maternidad que recordaba a las de Tico Medina en ¡Hola! con los duques de Alba, vapuleo a Vox presentándoles como inhumanos y manipulación contra el PP para dejarles como racistas. ¡Todo en uno! ¿Qué más se puede pedir?

Manipulación contra el PP. El colega Rivero que lleva la sección de ‘Verificación' --una fake news en sí misma producida por la empresa de Ana Pastor, Newtral o como ya la conocen en Twitter, 'Newtrola'-- nos enseñó exactamente lo que entiende por verificación.

Resulta que según Rivero y Mamen Mendizabal el PP propone que las mujeres inmigrantes ilegales sean expulsadas, salvo que entreguen sus hijos en adopción, que entonces se quedan. Su base era que así lo deducían de un reportaje publicado en El Mundo (un gran trabajo de documentación).

En la mesa estaban Fernando Berlín (RadioCable) y Carmen Morodo (La Razón), que podían haber sido un poco escépticos con una noticia que sonaba un tanto delirante, pero no, como buenos tertulianos salieron a vapulear al PP.

Carmen Morodo - ¡No entiendo nada!

Mamen Mendizabal - Yo no entiendo que pueda considerar que hay mujeres irregulares, a lo mejor alguna mujer en situación irregular sí, ¡pero mujeres irregulares, no!. [¿Sabrá lo que está diciendo?]

Carmen Morodo - Pero no lo entiendo.

Mamen Mendizabal - Que si das un hijo en adopción, no te expulsan del país.

Rivero - Está vinculado a las propuestas de Casado, tal vez, para querer acabar con el invierno demográfico [Y si cuela, cuela]

Mamen Mendizabal - ¡Como con la ley del aborto!

Carmen Morodo - ¿Y por qué una mujer embarazada no es blindada y si entrega a su hijo en adopción a españoles sí?

Mamen Mendizabal - Ah, es la propuesta del Partido Popular. Tenemos la propuesta concreta.

Fernando Berlín - No se me ocurre nada más inhumano (...) Es una noticia terrible. Es absolutamente deleznable. (...)

Rivero - Ya sabes que el equipo de Newtral está para esto.