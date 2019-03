Ana Pastor defiende a Ferreras y laSexta de los ataques de Roures y Losantos: "Deberían saber que no todos tenemos un precio"

Ignacio Escolar, el mismo que fue empleado de Jaume Roures durante su etapa de director de la edición de empresa de 'Público', le colocó a su amiga Ana Pastor el marrón de 'rajar' del magnate catalán durante el Congreso de Periodismo Digital de Huesca. Por menos, y con otros protagonistas, el director de eldiario.es hubiera acusado de 'micromachista' a alguien.--Un vídeo viral cuenta toda la verdad de Podemos con laSexta, Wyoming, Roures y Escolar--

Jaume Roures, que fue fundador de 'Público' y también de laSexta, atacó a Antonio García Ferreras en un acto en Bilbao donde acusaba a los medios españoles de alimentar el "a por ellos" desde el Ebro hacia abajo.--Roures se postula como el adalid mediático del golpe: "El 1-O fue el gran exponente de la valentía de un pueblo"--

La mesa la conformaban, junto al mencionado Roures, el abogado de Carles Puigdemont Jaume Alonso Cuevillas (que antes se llamaba Jaime) y Lluis Llach.

Pastor tuvo oportunidad de responder a Roures y de paso meter a Federico Jiménez Losantos en la ecuación.--Atresmedia sigue manteniendo en su accionariado al grupo de 'El abuelo' Roures, cerebro del golpe del 1-O--

Escolar: ¿Crees que laSexta participa en la represión de Cataluña, como ha dicho un accionista de laSexta?

Pastor: Buena pregunta. Roures habló el mismo día en el que Federico Jiménez Losantos acusó a laSexta y a Ferreras de provocar la independencia y alentar a los independentistas mientras el otro dice que provocó la represión y que Junqueras estén en la cárcel, cuando la relación de Junqueras, Cuixart y otros que están en la cárcel con laSexta es que es la única cadena que les ha dado visibilidad continuamente.

Desde luego ellos no piensan eso que dice Roures. Igual se piensa que todo tiene un precio. Pero es bueno decir que no todo tiene un precio y no todos tienen un precio. Y en el caso de Federico, lo mismo.