La frase sobre Cospedal que destroza el feminismo de Mejide: "Un mujer divorciada ya está usada"

Risto Mejide expulsó el 14 de marzo de 2019 de su programa ‘Todo es Mentira' a la ex dirigente de Vox, Cristina Seguí por calificar a la directiva del digital Diario 16 y aspirante a candidata al Parlamento Europeo de la lista Puigdemont, Beatriz Talegón, como ‘La Mónica Lewinsky' de Carles Puigdemont y "gentuza" por su apoyo a las personas condenadas por pegar una paliza a dos guardias civiles y a sus parejas en un bar de Alsasua. En palabras de Mejide "no iba a permitir" que se faltara al respeto a una mujer en su programa y menos con la "comparación" de Mónica Lewinsky.

Ya puestos, estaría bien que Mejide (y Seguí) nos aclararan por qué 'Mónica Lewinsky' es un insulto imperdonable, dado que Lewinsky, que no pasa de ser una simple becaria en el despacho oval que saltó a la fama por sus jugueteos con el presidente Bill Clinton no cometió delito alguno contra nadie y como mujer podría juguetear con quien le diera la gana. Como diría Antonio Burgos, a lo mejor ella tenía más motivos para sentirse molesta por que la comparen con una tertuliana que defiende a personas condenadas por agredir a mujeres en Alsasua.

Pero es extremadamente interesante que Risto Mejide se erija ahora en defensor del feminismo y ya que en su programa son dados al archivo, a sacar artículos antiguos de gente para ponerla en evidencia en el 'Chester' o donde sea, le vamos a proponer un reto de ejemplo de lucha contra el machismo: que miren en el archivo de Mediaset lo que dijo un conocido showman de Telecinco el día antes de la boda de María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del Partido Popular.

La serpiente del verano se casa mañana (...) Se ha arrastrado como pocas por informativos de todo el país (...) mostrando quizá el lado más venenoso y, si me permitís, reptil de la política española. Yo he visto al bicho, pero no he visto la mosca (...) ¿A que olerá una secretaria general del PP? En fin, por si no tuviéramos bastante (...) hoy nos has recordado, María Dolores de Cospedal, que mañana te casas (...). Yo soy buena persona, por eso voy a ayudarte y te voy a recomendar tres cosas: algo nuevo, algo usado y algo prestado, lo típico que se dice en estas ocasiones. Algo nuevo: acabas de estrenar mechas rubias. Y yo me alegro porque hay tintes que traspasan el cuero cabelludo y así igual rellenamos por fin ese interior que eso sí sería un estreno. Algo usado: hombre, tú misma. Yo tengo entendido que eres divorciada con lo cual cualquier parte de su cuerpo me sirve.

Sí, para aquel Risto Mejide de Telecinco una mujer divorciada estaba ya ‘usada'. Un comentario de lo más moderno y feminista. Él diría que haría un comentario igual sobre hombres, pero en todo el archivo de ofensas del personaje no se ha visto a Mejide ningún comentario sobre que un hombre divorciado ‘ya estaba usado', pero sí contra una mujer (salvo que considere que las del PP son menos mujeres).

Y si dice que él no hablaría nunca de alusiones sexuales se podría recordar sus comentarios sobre el vídeo sexual de Pedrojota Ramírez (al que llamó ‘Pedro Ojete' en antena, mientras hacía bromas a las prácticas sexuales de un periodista que, a lo que se ve, en aquel momento no le caía del todo bien del tipo "nosotros no tenemos que fingir como las prostitutas", "darle gustito a base de verle ‘montando y con fotos de por medio no sé de qué me suena...").

Pero ahora nada, nuestro Risto Mejide se nos pone digno diciendo que no permite ataques a mujeres ni referencias a connotaciones sexuales y larga a Seguí. Podrá echar de su plató a Cristina Seguí, pero no podrá echar a la coherencia porque nunca estuvo presente en su programa.