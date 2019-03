Karlos Arguiñano monta un buen incendio en su cocina con un soberano 'desprecio' a la radio de Atresmedia

Nadie duda de que Karlos Arguiñano es, a día de hoy, uno de los mejores cocineros a nivel internacional y además un showman mediático indudable.

Sin embargo, en su afán por estar dándole todo el día a la húmeda se le escapó en el programa del 15 de marzo de 2019 un 'desprecio' involuntario a la emisora de radio del grupo mediático para el que trabaja.

El chef se puso a hacer promoción del programa 'El Faro', de la Cadena SER, sin darse cuenta de que lo estaba haciendo nada más y nada menos que en Antena 3. ¿Qué habrá pensado José Luis Salas, de 'No son horas' (Onda Cero) cuando haya escuchado que desde su propio grupo alguien tan mediático como Arguiñano le daba bola a la Cadena SER?

Así fue el momentazo:

Siempre tengo la radio puesta, os lo he dicho en más de una ocasión, desde que me casé y ya van casi 48 años desde que me casé y desde entonces ya no hemos apagado la radio en nuestra casa. La radio puesta, cuando en la noche te despiertas dos o tres veces, estoy diez o quince minutos escuchando la radio oyendo temas interesantes. Ahora suelo oír un programa, 'El Faro', muy curioso. Todos los días sacan un tema distinto y lo van desarrollando, la gente llama, hacen entrevistas y cada día hablan de una cosa distinta. Estoy escuchándolo esos diez o quince minutos y la verdad es que me va de maravilla.