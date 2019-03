Matamoros amenaza con destapar un gran drama que esconde Belén Esteban

Ya estamos acostumbrados a que se amenacen, se denuncien y demás estupideces para mantener la tensión y la audiencia. Belén Esteban está próxima a unirse en matrimonio con Miguel Martos, su actual pareja. La de Paracuellos ya tiene todo preparado, aunque le hayan venido algunos problemas eso no ha retrasado la preparación del que será sin duda el evento del año. Una vez más la colaboradora dará la exclusiva y nunca mejor dicho. La Esteban ha vetado a fotógrafos y ha prohibido a los invitados el uso de teléfonos móviles y cámaras de fotos. Todo está bien atado para que los asistentes puedan disfrutar y ella embolsarse una gran suma de dinero, según recoge Christian Morales en diariogol.

No sería la primera vez que sucede. Con la boda de Fran Álvarez también se hizo millonaria. Dio la exclusiva en las revistas y se sometió a unos cuantos Deluxe. Uno antes, otro después para contar su felicidad y unos meses después otro para confirmar su ruptura y verter los trapos sucios de la relación. Unas entrevistas por las que su expareja, como recalcó en Viva la vida, no ha visto ni un solo euro.

Belén Esteban también realizará un Deluxe antes de la boda y una portada en la revista Lecturas, tal y como confirmó Fran Álvarez. Pero con esto no tiene bastante. Parece que a falta de tres meses para su enlace matrimonial, la Esteban no se ve bien físicamente. No está conforme con su cuerpo ni su rostro y estaría contemplando la posibilidad de pasar de nuevo por quirófano o someterse a tratamientos menores. Lo que más le preocupa son los surcos de su rostro.

Para informarse la colaboradora acudió el pasado martes 12 de marzo a un centro de estética y cirugía plástica, concretamente al de su amiga Lola Sopeña.