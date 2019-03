Eduardo Inda atemoriza a Ignacio Escolar por dudar del Supremo con el juicio al golpismo: "No vas a ganar para querellas"

El movimiento independentista sigue teniendo sus acólitos en Madrid. La tarde del 16 de marzo de 2019, poco más de 15.000 personas estuvieron en la manifestación en favor de los golpistas encarcelados que se llevó a cabo por el Paseo del Prado. Ese hecho le valió al director de eldiario.es, Ignacio Escolar, a poner una sombra de sospecha sobre la Justicia española en el debate llevado a cabo en 'laSexta Noche'.

Decía Ignacio Escolar que:

El problema que tenemos es que pase lo que pase en el juicio va a ser una enorme frustración para gran parte de la sociedad, pase lo que pase. Si hay una condena muy dura habrá una parte de la sociedad que considere que el juicio es injusto y si hay una condena laxa habrá otra parte de la sociedad que considere que lo que ha pasado es bastante impresentable.

Lo que sí que creo, y lo he dicho varias veces, es que en el juicio del procés han pasado varias cosas raras. Lo fundamental es que esa acusación por delito de rebelión sirvió para traer la causa a Madrid. En el propio escrito del fiscal general del Estado se decía que era mejor que se juzgase en Madrid porque en Cataluña esto no se podía juzgar con imparcialidad y eso me parece muy anómalo para un país democrático. No quiero decir que esto sea un país fascista, pero sí que creo que España es una democracia mejorable y que tendríamos que mejorar la Justicia para que sirva para coser cosas y no para romperlas más.