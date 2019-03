Soberbia lección de Historia de Marhuenda al "chulo" de Pedro Sánchez 'exhumando' a los genocidas de izquierdas

¿Nada tiene que decir la izquierda sobre genocidas tan conocidos como Lenin o Stalin? Francisco Marhuenda, director de La Razón, estalló el 16 de marzo de 2019 en 'laSexta Noche' recordando que mientras a Pedro Sánchez le mueve la chulería para sacar como sea los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos, sus acólitos jalean, festejan y rinden culto a Lenin en su mausoleo de Moscú. El momentazo fue de coger palomitas y disfrutar:

La verdad es que me ha dado un enorme disgusto y estoy muy ofendido con el presidente porque me ha fastidiado mi aniversario de bodas. Me causa en casa un problema de narices porque yo me case un 10 de junio entonces ahora no sé qué tengo que hacer. Considero que me está ofendiendo porque, claro, como periodista tendré que estar pendiente. Creo que lo podré celebrar.