El resquemor de Celia Villalobos con Pablo Casado por los fichajes estrella como el de su sucesor Montesinos: "¡Cuidado!"

Celia Villalobos está que lo tira desde que ha abandonado la política en activo y su acta de diputada... Un tanto resentida con la actual directiva de Pablo Casado después toda una vida dedicada, ella y marido, a los entresijos del Partido Popular...

Ahora, como tertuliana aguerrida no tiene precio, y el estar de vuelta de todo es una característica que la hace muy peligrosa.



Y si no que se lo pregunten a Pablo Casado, que se viene convirtiendo poco a poco en uno de los focos de las iras de Villalobos... En este 18 de marzo de 2019, en la tertulia de 'Espejo Público', así avisó al presidente del PP en relación a las nuevos fichajes estrella para las próximas elecciones generales, y especialmente incidiendo en Pablo Montesinos, el periodista que suplirá a la propia Villalobos en la candidatura por Málaga.

Pablo Casado no me sustituye a mí, sino a una gran amiga mía, Carolina España, yo era la número dos desde el año 2015. Yo no me meto en esta historia, pero me preocupa que con el afán de los fichajes le vaya a pasar como al Real Madrid, que mucho fichaje y ni la Champions ni la Liga.