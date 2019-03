Cristina Pardo ya ve a Pablo Montesinos 'en el lado oscuro' y le trolea sin piedad: "¡Hazlo bien, por favor, que no te quiero dar cera!"

"A partir de ahora las entrevistas solo pueden ir a peor", fue la última frase que pronunció Cristina Pardo entrevistando a Pablo Montesinos en 'Liarla Pardo' de laSexta este 17 de marzo de 2019.

El periodista excolaborador de la propia cadena se ha pasado a la política, al PP de Pablo Casado en el que será número uno por Málaga, de modo que la exreportera tenía muchos reproches que hacerle. Pablo Montesinos da el paso a la política: el periodista acepta la oferta de Pablo Casado de encabezar la lista por Málaga.

La charla discurrió entre bromas, pero con varias advertencias y algún que otro troleo por parte de Pardo a Montesinos:

Cristina Pardo: Oye, Pablo, vamos a ver, tú hasta hace cuatro días ejercías de periodista... Dime qué titular le pondrías a las listas de Pablo Casado: ¿muerte y destrucción? ¿Suele puede quedar uno? ¡A ver! Hubieras titulado 'malestar en el PP por la escabechina Mariana'...

Pablo Montesinos: Yo era mucho de malestar, de convulsión, de terremoto, pero ahora estoy en el otro lado y no quiero que me llamen de Génova 13 regañándome...

Cristina Pardo: Nosotros siempre decimos que entre los políticos no podemos tener amigos, y esto es algo que no te voy a perdonar, Montesinos... Y te voy a decir una cosa: como lo hagas mal y me obligues a darte cera... Por favor, Pablo, hazlo bien, ¡que no te quiero maltratar!