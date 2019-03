Durán Lleida le dice a la cara a Buenafuente que su basura de programa en TV3 trabaja para el independentismo

Los talibanes de las redes de aquelarre independentista andaban mosqueados a causa de que el programa de Buenafuente en TV3, FAQS, fuera a entrevistar a Josep Antoni Durán Lleida, ex secretario general de CiU y ex líder de Unió que es clasificado como Santi Vila, como una especie de traidor por no ser independentista.

Durán Lleida se pegó un tortazo electoral en las urnas en su intento de recuperar un nacionalismo catalán no independentista. Demasiados años de ambigüedad, quizá. Pero a su favor se puede decir que su entrevista a TV3 frente a tantos que cuando son invitados olvidan sus críticas del pasado a esa cadena y la cubren de elogios nada más cruzar sus puertas (el caso más patético, Cristina Fallarás), pero tambien entrarían Talegón o el grupo de Carolina Punset, que tanto elogió a aquella casa en su visita. --VER EL VÍDEO--

Durán Lleida al menos dijo una obviedad, que hacía falta que se dijera en catalán y con una claridad que no se había oído desde Víctor Amela en una discusión que fue un poco más allá del fragmento que TV3 subió a Twitter:

en una discusión que fue un poco más allá del fragmento que TV3 subió a Twitter: Cristina Puig - En su libro también habla de TV3 unas cuantas veces y dice que trabaja para el indepen...

Durán Lleida - Hablo muchas veces, y no siempre bien...

Cristina Puig - No. No precisamente bien, si me permite. Dice que ha trabajado con complicidad por el independentismo. ¡Póngame ejemplos! ¡Póngame ejemplos de en qué se basa para decir eso!

Durán Lleida - Pues en este programa. Muchas veces.

Cristina Puig - ¿En FAQS?

Durán Lleida - Y en otros. Y en informativos. Sólo con el texto con el que se presentan cosas. Yo he visto una entrevista al señor Espadaler inadmisible. En una tertulia todo el mundo se le echaba encima. TV3 debe ser una gran televisión, yo la veo muy poco ahora. Debe ser una gran televisión, pero en estos momentos está jugando una carta descaradísima que es la de la independencia.

Cristina Puig - (...) Pero se invita a gente de todos los partidos, a gente que habla castellano, que viene de Madrid (...)

Durán Lleida - No haga trampas.

Critina Puig - ¡No hago trampas!

Durán Lleida - Sí, usted hace una trampa indirectamente. El problema no es de minutos a uno o a otro. El problema es desde una imagen, desde una pregunta, hay muchas maneras, y usted lo sabe mejor que yo, de plantear un programa en favor de una opción. Lo sabe mejor que yo. (...) La línea de TV3 es esa

Cristina Puig - ¡Nos hemos encallado!



Cristina Puig no parecía muy preparada para la estocada de Durán Lleida vista su sonrisa nerviosa con el "y usted lo sabe mejor que yo".

Los monigotes de TV3 tienen aprendido que si les critican por falta de pluralidad tienen que hacer referencia a que invitan a todo el mundo, aunque sean tan rastreros de que para defender las posiciones constitucionalistas llaman siempre a gente de fuera, como si no hubiera catalanes constitucionalistas, para dar la imagen de "España vs Cataluña" en lugar de "Cataluña vs Cataluña", pero Durán Lleida citó los enfoques. A ver si los políticos catalanes del PSC, el PP catalán o los Comunes, tan mendigantes a veces de la indulgencia de la panda TV3 toman nota.

Tiene gracia que entre lo que hayan puesto a parir a Durán Lleida por sus palabras sea el digital independentista de José Antich ("desprecia a TV3, vergüenza..."), que tanto amor expresó en el pasado hacía Durán, acreditando la máxima de que nada es para siempre. Aunque el cambio es más notoria en Antich que en Durán.