Todos contra Lacalle: PSOE, Cs y Podemos se tiran al cuello del economista del PP y Pastor solo interviene cuando siente que no se respeta su autoridad

"Pedro, me aterra recordar el año 2007 y 2008 cuando también decíais lo mismo que ahora, que creceríamos más que la UE. ¿Qué me importa eso si Alemania o Italia están en recesión?".--Ana Pastor defiende a Ferreras y laSexta de los ataques de Roures y Losantos: "Deberían saber que no todos tenemos un precio"--

Daniel Lacalle, que acudió al debate económico organizado por 'El Objetivo' de laSexta en representación del PP, enfrió los cantos de sirena que provenían de la boca del socialista Pedro Saura, Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.--Daniel Lacalle destapa el tremendo pufo que dejan los nueve meses del 'okupa' Sánchez en La Moncloa--

Fue un debate donde todos fueron contra él. Los portavoces de PSOE, C´s y Podemos, a falta de alguno de VOX, intentaron buscar la yugular en todo momento del economista liberal.--Calvo presume de que ahora con los socialistas "vuelve la alegría" y Lacalle le refresca la memoria con un doloroso zasca--.

Lacalle 'destroza' el subsidio a la pobreza que apoya el PSOE

Saura: No, Daniel, no es así Lacalle: Pedro, yo te he dejado hablar Saura: El doble que la Unión Europea. El doble Lacalle (se gira hacia Pastor, a ver si modera): Es que no es este año, Pedro yo te he dejado hablar. Vamos a ver... Pastor (barriendo para casa): Vais a hacer trabajar hoy a los verificadores. Termina y me voy con Roldán (Cs) Lacalle: Estamos hablando de reformas. En España ni un 1% de los contratos son de menos de un mes. El número de indefinidos... Pastor (ahora sí interviene): A ver Lacalle, esto lo debatimos en todos los debates, los contratos que ya existen que son mayoritarios no tienen el problema de la precariedad que sí tienen todos los que han venido después. ¿Qué propone el PP en materia de precariedad? Lacalle: La primera, la reforma laboral fue esencial para destruir la sangría absoluta del empleo que generaron las políticas del PSOE y luego lo que propone aquí nuestro amigo Nacho (el portavoz de Podemos), que quiere ponerle más penalizaciones a la contratación que es lo que nos faltaba. No hay que ponerle más escollos a la contratación. (Griterio) Saura (grita y se enzarza con Lacalle) Pastor: ¡Saura y Lacalle! Recordáis que...¡Saura! Que hace unos años ya me tocó decirte que el debate lo modero yo.

.