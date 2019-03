Demoledora paliza de Gistau al 'anti-VOX' Bustos: "Tenemos okupas y terroristas, ¿qué problema de serie traen los generales? ¡Es delirante!"

Los cuatro generales que ha incorporado el partido VOX a sus listas para las elecciones generales siguen dando mucho que hablar, y llegaron, incluso, a generar un intenso debate en Herrera en COPE en la mañana de 19 de marzo de 2019. El belicoso Echenique tacha de golpistas con pistola a los generales fichados por VOX y le sale el tiro por la culata.



El columnista de El Mundo, David Gistau, echó una buena regañina al que curiosamente es su jefe de Opinón en el periódico, Jorge Bustos, por quejarse este último de la aparición de los cargos militares en la política española:

Jorge Bustos: Simplemente creo que la política es una actividad que requiere de otro tipo de conocimientos que los militares.

David Gistau: Con eso no estoy nada de acuerdo, para empezar, el valorar si están acreditados los militares cuando en política tenemos gente cuya única credencial es ser okupa en el Patio Maravillas o directamente terrorista en ETA, me parece delirante. ¿Tú sabes la cantidad de gente que tiene a su cargo y el presupuesto que maneja un general? ¿Y el título universitario equivalente a una ingeniería y por lo que hay que ir pasando para llegar a ese puesto? ¿Tú sabes lo que es una brigada, gestionar eso?

Jorge Bustos: Me refiero a que están sobrecualificados para lo que es la política representativa en el Parlamento actual...



David Gistau: Sobrecualificado no está nadie cuando nos estamos quejando justamente de que la política dejó de ser atractivo social, que ya nadie válido iba a la política, y resulta que ahora que va alguien válido está sobrecualificado. Pues no. Y además los militares no son alienígenas, marcianos, ni personas excluidas de la sociedad civil cuando están retirados. ¡No tienen que pedir permiso!

Jorge Bustos: Yo hablo de la idoneidad, no de condición humana y profesional...

David Gistau: ¿Cuál es el problema? ¿Puede un futbolista, un okupa y no un militar...? ¿Otegi tiene más credenciales que cualquier militar para estar en política y dar lecciones de democracia?