Irene Montero cuela un montón de mentiras sobre "la intachable trayectoria" de Jaume Asens y los tertulianos de Atresmedia no saben ni por dónde les sopla el viento

Irene Montero ha sido preguntada en 'Espejo Público' por lo convulsas que bajan las aguas por su marca electoral en Cataluña, donde el senador Óscar Guardingo ha renunciado a ir con 'En Comú Podem' (la formación de Ada Colau) porque no comparte el perfil independentista del cabeza de lista, Jaume Asens.

El senador electo por Barcelona precisaba que si bien el cabeza de lista, Asens, es "un hombre íntegro y coherente", no comparte su posición independentista.

"Creo que nos merecemos una España democrática y plurinacional", afirma en su escrito de renuncia y añade que "Podemos y sus confluencias necesitan un proyecto de país que sea el mismo para Cornellà, Vigo o Cádiz".

Montero no solo no se ha visto arrinconada por la polémica sino que ha aprovechado para afear a los periodistas que este 19 de marzo de 2019 conformaban la mesa del programa de Antena3 que resumieran la "intachable trayectoria" de Asens en si es o no independentista.

Irene Montero: Nosotros tenemos aliados y por eso hacemos nuestras primarias y luego negociamos con el resto de actores. Jaume Asens encabeza ese equipo. Él es teniente de alcalde en Barcelona y es una persona con la que podría tirarme tres minutos hablando de él. Es uno de los abogados más conocidos. Cuando yo empecé a participar en los movimientos sociales todo el mundo sabía en Barcelona que si tenía algún problema como activista se podía poner en contacto con él. Ha llevado casos fundamentales de justicia universal como el genocidio en Ruanda o los bombardeos de Israel a Palestina. Ha llevado casos de corrupción o del movimiento estudiantil, tiene una trayectoria de lucha por los derechos civiles así que resumir su trayectoria en que si es o no es independentista me parece poco riguroso, aparte de que es mentira. Gonzalo Bans: Bueno, lo ha dicho Guardingo, no lo hemos dicho nosotros. Irene Montero: Eso es una cosa que se está repitiendo mucho y no por eso pasa a ser verdad. Si Jaume no considerase que podemos articular un pacto de convivencia entre España y Cataluña no se presentaría para liderar a la primera fuerza catalana en España.

Como los tertulianos de Atresmedia no han hecho su trabajo, esperamos que para la próxima vez se informen mejor en algunas cosas del pasado de Asens que su invitada de hoy ha calificado de "trayectoria intachable". Y es que por allí andaban Gonzalo Bans, Pilar Cernuda o Arsenio Escolar.

Fue uno de los abogados de los acusados antisistema de rodear 'a las bravas' el Parlament en 2012 y obligar al entonces president de la Generalitat, Artur Mas, a entrar en la cámara en helicóptero.--Protegen a los asesinos, no a la víctimas: diputados de Barcelona en Comú y de las CUP defendieron a terroristas--

Ya como integrante del ayuntamiento, y al estar especializado en casos de abusos policiales, presionó a una abogada contratada por la Guardia Urbana para que no pidiera pena de prisión para un vendedor ambulante que hirió a un policía.

Como ya contó ABC, Asens defendió al marroquí Mohammed Mrabet, gerente de la mezquita de Vilanova i la Geltrú y maestro del cerebro de los atentados de Barcelona y Cambrils.

Para rematar su "intachable" hoja de servicios, según Montero, es un apasionado defensor del terrorista Arnaldo Otegi, cuyo juicio criticó al grito de "disparate jurídico".--Un asesor de Ada Colau también defiende a Otegi: "Es un disparate jurídico, ¡hipócritas!"--

A ver si en Atresmedia se ponen las pilas y toman nota.