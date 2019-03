Arcadi Espada humilla a Pablo Iglesias con severidad: "Es un indigente intelectual y un pobre hombre"

Uno de los asuntos relevantes de este 20 de marzo de 2019 es la defensa de la tenencia de armas que hace Santiago Abascal en una entrevista y por el que se le han echado encima buena parte del panorama mediático... El vídeo de Abascal saliendo por la puerta grande del coso taurino clava un rejón de muerte al ganado podemita.



Pero lo que no sabíamos o no recordábamos es lo que ha rescatado con pericia 'El Programa de Ana Rosa', un vídeo de hemeroteca del Pablo Iglesias prepodemita desde 'La Tuerka' defendiendo lo mismo que Abascal; la tenencia de armas, en este caso en Estados Unidos. Un fenómeno este Iglesias:

En el programa de Telecinco aparecía el controvertido columnista de El Mundo, Arcadi Espada, que metió un repaso épico al podemita:

La indigencia intelectual de Pablo Iglesias es comprobable a todo paso... Comparar tener armas con el monopolio legítimo del Estado, como si en América el monopolio legítimo de la violencia no estuviera en manos del Estado. Es un pobre hombre y lo ha sido siempre. Era un ignorante y lo sigue siendo. El problema de Pablo Iglesias es que no tiene ni idea... ¡No sabe nada! No tiene ni idea de lo que significa llevar armas en América...