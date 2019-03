Chema Crespo (Público) se pone como un demonio contra Espinosa de los Monteros (Vox) llamándole "gilipollas" impunemente

Iván Espinosa de los Monteros es una de las puntas de lanza del partido VOX que está poniendo más que nervioso al personal... Unas declaraciones suyas en una televisión latinoamericana sobre cómo son los políticos de izquierdas en España ha terminado por remover las entrañas de los protagonistas en cuestión:

Chema Crespo, sin ir más lejos, director general del podemita y cómico Público (Today), montó un espectáculo esperpéntico este 20 de marzo de 2019 en 'Espejo Público' de Antena3, insultando gravemente y con impunidad a Espinosa de los Monteros:

No es la primera vez que en este programa insultan con alevosía a dicho protagonista, y tampoco va a ser la última vez en que la moderadora, Susanna Griso, no abra la boca para frenar estas agresiones dialécticas. Lo que más acertó a decir la presentadora fue esto:

¿Sabes que se va a armar gorda, no? Porque la última vez Ignacio González dijo algo parecido... Se refiere a este fenómeno: El juez que llamó "tonto" a un político de VOX en TV no puede soportar verles en el juicio del procés.

Insistía Crespo:

Mira, no quiero darle minutos a este señor porque no me merece ninguna consideración, con las faltas de respeto que ha tenido en este programa, incluido con la presentadora. Que este tipo a falta de otra capacidad, argumentación, que lo que haga es insultar, acusar de malolientes, de feos y de sucios... Pues no me merece la pena... ¡Es un peligro público este tipo!