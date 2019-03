El vergonzoso 'road-show' del prevaricador Baltasar Garzón en TV3 para escupir sobre la justicia española en defensa de los golpistas

Sigue el juicio al Procés y sigue semana tras semana la labor de TV3 y Catalunya Radio para desprestigiar todo el sistema judicial español y asegurar a todos sus espectadores que el juicio es un montaje y una farsa. Tras exprimir todo lo que pudieron a Martín Pallín y aburrirse con Pérez Royo, ahora su última ficha de moda es el ex juez Baltasar Garzón. --Baltasar Garzón se pasea por Catalunya Radio para lloriquear por los golpistas presos--

El ex juez que tiene el mérito de ser el único juez del mundo en intentar juzgar a los responsables muertos de una dictadura (no se sabe si iba a usar ouija o mandar solicitud de extradición al más allá) tras pasar por el programa de Ricard Ustrell compartiendo pantalla con Arnaldo Otegi, apareció este 18 de marzo de 2019 en Catalunya Radio con Mónica Terribas con la excusa de hablar de otro de sus libros. --Baltasar Garzón creu que el dret a la defensa podria estar compromès en el judici--

A Mónica Terribas le importaba un bledo la labor de Garzón con la lucha contra ETA, la lucha contra el narcotráfico o el yihadismo. Sólo le interesaba poner a parir a la justicia española por dos cosas: resaltar lo muy franquista que era y lo injusto que era el juicio al Procés. Garzón, que sabía muy bien lo que quería oír la audiencia de la radio de TV3 se plegó a lo que estos querían oír:

Mónica Terribas - La justicia universal se debe hacer de algunos crímenes con la distancia, juez Garzón: Argentina, Chile, Guatemala, Ruanda, en Gaza, hay delitos de Lesa humanidad que no tienen fronteras sin duda, pero a veces cuesta hacerlo en casa.

Baltasar Garzón - Bueno, en España tenemos claramente establecido ese parámetro con la impunidad absoluta con respecto a los crímenes franquistas. En alguno de los que ha mencionado todavía se están investigando...

Mónica Terribas - ¡Como mínimo se están investigando!

Baltasar Garzón - Se están investigando y ha habido muchas sentencias en gran medida. Lo que ocurre en Argentina, después de ese juicio de 1984 que fue paradigmático, se debe a las acciones de España. (...) Más de 700 condenas, muchas a perpetuidad. Muchas han sido citadas. Y siguen miles de procedimientos abiertos. (...) Hissene Habré, en muchos países. (...) Salvo en España.

Es sorprendente que Baltasar Garzón no sepa entender las diferencias del caso de Argentina, Chile o el Chad del de España. Entre otras muchas cosas porque Videla, Pinochet o Hissene Habré fueron juzgados... vivos. Lo que nadie intentó es juzgarles después de muertos. Eso sólo lo hace nuestro Garzón, que sigue siendo el único que se siente capaz de juzgar muertos.

Mónica Terribas - (...) Hasta para sacar el cadáver de Franco cuesta poner de acuerdo a las fuerzas ‘supuestamente' democráticas.

Baltasar Garzón - (...) La extrema derecha, Vox, con unos discursos absolutamente alucinantes que parecía que deberían estar erradicados. Tiene importancia de que no hemos ajustado las cuentas del pasado. Nos han hecho mirar hacia adelante, haciéndonos creer que era mucho más europeísta. Europa solucionó los temas con la Segunda Guerra Mundial, cosa que en España no se ha hecho.

Es curioso que ponga el ejemplo de la Alemania nazi como país que solucionó el pasado. Dado que en Alemania no hubo Transición: perdió la guerra y fue invadida por cuatro países. En todo caso que use el verbo ‘erradica' refiriéndose a la formación política Vox no parece una elección de palabras demasiado feliz.

EL SILENCIO SOBRE EL CASO VILLAREJO

Terribas quiso deslizar la idea de que el Estado español torturaba y Garzón le dijo algo de lo que ella quería oír:

Baltasar Garzón - Esas equivocaciones han podido existir. (...) No se ha hecho lo suficiente investigando malos tratos y torturas. (...).

Mónica Terribas - La investigación de torturas en España es una asignatura pendiente. Seguramente también la guerra sucia en España. Porque ahora estamos viendo este escándalo de Villarejo... esa guerra sucia descontrolada...

Es sorprendente que Terribas no supiera (o no sabía o prefería fingir no saberlo) las más que estrechas relaciones que hubo entre el grupo de Villarejo y el grupo de Baltasar Garzón y Dolores Delgado. Pero Garzón esquivó la pregunta sin que Terribas, que estaba en modo pelota en vez de en modo interpeladora, se lo dejó pasar.

Baltasar Garzón - La guerra sucia, precisamente en mi caso, creo que la afronté con valentía. (...) con profesionalidad. (...) El caso Amedo, el caso Marey. Impulsé la investigación de los Fondos Reservados. Es y era mi trabajo. (...) Ahí debo de ser cauto porque hay un proceso abierto.

Baltasar Garzón -. (...) El Tribunal Supremo dejó abandonadas a las víctimas hasta hoy. Un Estado de derecho no puede olvidarse de 50.000 víctimas y que seamos el segundo país del mundo en desaparecidos y que la justicia trate de justificar lo que es inaceptable todos y cada uno de los organismos internacionales.

Decir que las víctimas republicanas están abandonadas es un tanto raro, teniendo en cuenta que en los últimos 20 años no han parado de producirse homenajes y actos en memoria de las víctimas del franquismo. Pero el objetivo de Terribas eran los jueces del Procés, y la periodista independentista suponía que Baltasar Garzón hablaría mal de los jueces del Supremo, dado que cuatro de ellos estaban entre los que le condenaron a él.

Mónica Terribas - Luciano Varela, está sentando en el juicio del Supremo del Procés, era el instructor de la causa contra usted. Y en el tribunal que le condenó estaban Martínez Arrieta, Verdugo y Marchena, todos forman parte del juicio del procés.

Baltasar Garzón - (...) No sólo formaban parte del tribunal que me condenaron. (...) Dos de esos magistrados habían sido instructores con el caso de Nueva York, el Sr. Marchena y del franquismo el Sr. Varela, con lo cual la independencia de ambos está bastante cuestionada.

Un apunte. "Lo de Nueva York" se refiere al proceso que investigó a Baltasar Garzón por sus cobros del Banco Santander de Emilio Botín. Garzón no lo dijo para no romper su imagen ‘cool' y Terribas o lo desconocía y hace entrevistas sin informarse, o lo conocía e hizo una omisión manipuladora. Pero quedaba la defensa clara de Oriol Junqueras y su grupo.

Mónica Terribas - Usted ha dicho muchas veces que no ve delito de rebelión y de sedición. ¿Quién hará justicia ante la impunidad que se pueda producir? (...)

Baltasar Garzón - (...) Hay algunas cosas que me preocupan como jurista y ciudadano. En medios de comunicación se está diciendo... parece como que las defensas no consiguen probar... son las acusaciones las que tienen que probar que hubo violencia, no las defensas de que no lo hubo. Ese es el principio de presunción de inocencia. (...) No deberían de haber ingresado en prisión provisional. Parece un adelanto de pena más que una medida cautelar para asegurar la presencia de los acusados en el juicio.

Hombre, Baltasar, igual influyó el pequeño detalle de que un tal Carles Puigdemont y sus amiguitos Toni Comín, Ponsati o Marta Rovira se fugaran del país para que los jueces hayan optado por la prisión preventiva. Por cierto que critique la prisión preventiva Garzón, que retuvo meses y meses en chirona a gente que luego fue absuelta en sentencias (caso Nécora, caso Muguruza, caso Kassar, caso Nova...etc) parece un sarcasmo.

Mónica Terribas - ¿Tiene sensación de que el derecho a la defensa está siendo comprometido por la actitud de la sala?

Baltasar Garzón - La limitación de preguntas a los testigos. Nunca había visto esa limitación. (...). Marchena ha decidido que cuando se pregunta sólo se puede repreguntar sobre lo que ya ha sido preguntado anteriormente. Yo creo que eso no es correcto y puede limitar el derecho a la defensa. (...) Tengo una discrepancia seria.

Para situar: está dando lecciones de limitar el derecho a la defensa al juez Marchena, a Varela y los demás, el tipo que ordenó pinchar las conversaciones con sus abogados de los acusados a los que tuvo en prisión preventiva durante dos años, y por lo que fue condenado a 11 años de inhabilitación como juez.

Y da lecciones de independencia el tipo que se iba de caza con un ministro del PSOE mientras hacía redadas contra dirigentes del PP. Terribas no mencionó esos temas. La trayectoria no es importante, es sólo una ficha más de TV3 para seguir manteniendo día tras día el mensaje que quieren lanzar. Y así seguirán. A ver qué ficha más son capaces de juntar.