Negre le recuerda las 'chochocharlas' a Fallarás y la 'roja' radical pierde los nervios y las formas: "Cállate, pichón"

Cristina Fallarás ha vuelto al programa de Risto Mejide para ofrecer a todos los espectadores de Cuatro otra lección de mala educación.

La periodista se ha puesto como una hidra con Javier Negre porque como buena feminista radical, no soporta que el periodista hable de "chochocharlas" para definir a qué ha dedicado en los últimos tiempos la Junta de Andalucía el dinero de los andaluces para engordar el chiringuito feminista en vez de atender a las mujeres víctimas de la violencia de género.--Cristina Seguí escandaliza a los progres de Cuatro por afirmar que muchas feministas pisan poco la ducha--

Las "chochocharlas"? Risto no ha expulsado a Javier Negre porque "ya llevo bastantes expulsiones este més" pero el periodista ha usado el lenguaje más malsonante y ofensivo del diccionario.😊@ristomejide https://t.co/NI4RqBvdLu — Either Mark (@either_mark) 20 de marzo de 2019

Lo mejor es que no se pierdan el vídeo que va adjunto a esta nota y comprueben por sí mismos los modales de la Fallarás y la complacencia de Mejide, que no ha dejado a Negre contestar con la excusita de que no quería expulsar a nadie más del programa, en referencia a Cristina Seguí, censurada de 'TEM' esta misma semana--El caradura Risto expulsa a Cristina Seguí por llamar a su amiga a Talegón "la Monica Lewinsky de Puigdemont"--

Fallarás: Mejide, yo se que me has dado un ratito para que se me calme el corazón. Negre, escúchame una cosa, tu te crees que en las asociaciones feministas nos dedicamos al baile y a fumarnos un perrito (risas) Negre: Algunas a las chochocharlas y a vivir del cuento Fallarás: No te voy a contestar, no te voy a contestar a la palabra chochocharlas Negre: Las que pagan los andaluces Fallarás: ¡Que te calles un momento! He acompañado a mujeres en patrullas hasta su casa. No utilices esa palabra Negre: La Junta de Andalucía ha pagado chochocharlas Fallarás: ¡Nos protegemos entre nosotras! Negre: Se llama así, se llaman chochocharlas Risto Mejide: Lo dejamos así Javier que no quiero expulsar a nadie que este mes ya he expulsado a mucha gente.

