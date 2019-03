Los médicos anuncian a Jorge Javier que estará un mes de de baja: "Como no pueda hacer 'Supervivientes', quemo la isla"

Está que trina y mucho más asutado de lo que aparenta (¡Ultima Hora!: Jorge Javier no se resigna e intenta ser el 'prota' desde la suite del Hospital).

Jorge Javier Vázquez se recupera en un hospital de Madrid de la operación a la que fue sometido el pasado lunes por un aneurisma congénito.

El presentador ha entrado por teléfono en Sálvame para explicar lo que le ha ocurrido y ha dado algunos detalles hasta ahora desconocidos.

"El médico me ha contado que cuando me ocurrió eso, me había dado un ictus".

También ha relatado algunos momentos duros que ha pasado en las últimas semanas en el trabajo.

Un mes de baja y duda para 'Supervivientes'

Los médicos han ordenado a Jorge Javier Vázquez "un mes de absoluto reposo".

Se perderá lo que queda de GH DÚO y posiblemente sí llegue a tiempo del estreno de Supervivientes, pero es algo que todavía no está claro.

Él mismo ironizó en Sálvame:

Eso le dijo a Chelo García Cortés, previsible concursante de este reality.

"No quiero vivir pensando que me va a pasar algo. Seguiré las recomendaciones de los médicos pero en cuanto me den vía libre, vivir de la manera que vivo es como me gusta. No quiero verme con una mantita y un caldo".