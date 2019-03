¡Ultima Hora!: Jorge Javier no se resigna e intenta ser el 'prota' desde la suite del Hospital

Como dice un viejo refrán español: 'la novia en la boda, el niño en el bautizo y el muerto en el entierro' (Jorge Javier Vázquez 'exporta' su drama y entra en directo en 'Sálvame': "Me desmayé. Podría haber terminado fráncamente mal").

Lo del 'muerte' no se lo tomen literalmente, porque Jorge Javier Vázquez no sólo está vivito y coleando, sino que parece decidido a seguir siendo el protagonista de todo, incluso desde la suite del Hospital Universitario La Zarzuela, donde fue ingresado de urgencia el pasado sábado 16 de marzo de 2019 por un "dolor de cabeza" (Otros famosos que también sufrieron un ictus como Jorge Javier Vázquez).

Dolor que terminó siendo un cuadro de hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático por el que tuvo que ser operado de urgencia (¡Urgente!: Jorge Javier Vázquez sufrió un derrame cerebral).

Tras la intervención, pasó la noche en la UCI y desde el martes al mediodía descansa en planta.

El de este miércoles 20 de febrero fue un día de alivio para los fans, amigos y socios del Rey de la Telebasura, tras escuchar de la propia boca de este lo bien que se recupera de su derrame intracraneal.

El mismísimo presentador aparecía vía telefónica en Sálvame a las 17.30 de la tarde explicando todas las vicisitudes que ha pasado los últimos días y los detalles de la operación.

A lo largo de más de media hora de programa, el también actor reveló que, después de la intervención, los médicos le explicaron que había sufrido un ictus, accidente cerebrovascular que se remontaba a su estancia en Marrakech hace dos semanas.

Vázquez reveló que el sábado 9 de marzo se desmayó "dos o tres minutos" en la ciudad marroquí, pero no le dio importancia. Antes ya había tenido mareos en el plató de Gran Hermano Dúo, que achacó a "estar de pie tanto rato en la misma postura".

El presentador explicó que, de nuevo, el pasado martes empezó a dolerle la cabeza y que el dolor fue a más en el transcurso de la semana. Tanto es así que tras la gala de Gran Hermano Dúo del jueves, en la que nadie intuyó por lo que estaba pasando, estuvo tentado de acudir a urgencias.

De nuevo descartó la idea de ir al hospital, pero el viernes ya no fue capaz de responder a los mensajes de móvil que recibió, como uno de su sobrino o los de la cantante Mónica Naranjo.

Según el relato de Vázquez, el sábado por la mañana ya no podía soportar el dolor y acudió a urgencias. Un escáner revelaba una mancha en el cerebro, por lo que quedó ingresado para someterse a más pruebas.

Ese día ya no pudo presentar Sábado Deluxe ni, el domingo, hacer su función de teatro en Tudela. El periodista revela que tuvo pensamientos oscuros recordando a su padre y a su tía, ya fallecidos, y que no le importaba tanto la muerte como el modo de revelar a su madre su estado de salud para no preocuparla.

Se da la circunstancia de que Vázquez fue intervenido quirúrgicamente el mismo día que en 1997 operaron a su padre del tumor del que finalmente falleció.

El pasado lunes, continuaba su relato el presentador, los médicos decidieron operarle después de que una resonancia detectara un aneurisma congénito que había provocado una pequeña hemorragia.

Vázquez se quedó en shock ante este diagnóstico porque el atribuía el dolor de cabeza al cansancio. Y aseguraba que una estampa de san Judas Tadeo que le hizo llegar Belén Esteban le acompañó en el trance de la operación.

En previsión del peor desenlace, el comunicador grabó, antes de entrar en quirófano, un vídeo a modo de testamento para dejarle cosas a Paco, su expareja, con quien rompió hace un año tras una década de convivencia, y que pese a que no se veían desde entonces, ha estado acompañando a Vázquez desde su ingreso en el hospital.

Según el comunicado médico, el presentador sufrió "una hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático que fue tratada por vía endovascular con un resultado plenamente satisfactorio. Durante su ingreso, el paciente ha estado en todo momento consciente, sin afectaciones neurológicas".

Vázquez, al que se le han colocado dos stent, explicó que se encuentra "perfectamente" y que por ahora no se ve "con una mantita ni un caldo, ni como Carmen Borrego", en referencia al aspecto, tras una operación estética, de la hija pequeña de María Teresa Campos.

La estrella televisiva siguió haciendo gala de un sentido del humor envidiable cuando explicaba: