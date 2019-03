La cara de García Ferreras es de tragedia griega ante la doble intención electoral de Aguado (Ciudadanos)

Dicen que la cara es el espejo del alma y desde luego al presentador de 'Al Rojo Vivo' (laSexta) Antonio García Ferreras se le descompuso por completo cuando escuchó este 22 de marzo de 2019 las intenciones electorales de Ignacio Aguado, el candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid.

Ferreras, que ya sabía de las intenciones del político 'naranja' de no querer saber nada con el PSOE a cuenta de los gestos de Sánchez con el separatismo y la connivencia silenciosa de Ángel Gabilondo, el aspirante socialista a ocupar la poltrona de la Puerta del Sol, quiso meterle el dedo en el ojo:

Aguado era muy claro en la respuesta

Bueno, lo ha dicho él. Ha sido él quien en unas declaraciones ha dicho que está de acuerdo con las tesis de Sánchez y que apuesta por negociar con el independentismo. Ha sido él quien ha asumido con su silencio cómplice todo lo que ha sucedido en Cataluña durante los últimos meses y durante los últimos años. No le he escuchado decir nunca nada acerca de la invasión de espacios públicos con lazos amarillos. Tampoco le he escuchado decir nada cuando agredían, por ejemplo, a un compañero nuestro en una de las plazas públicas con un botellazo en la cara y le partían la nariz. En definitiva, el señor Gabilondo se ha sumado al sanchismo y evidentemente eso nos supone anunciar que nosotros no vamos a formar Gobierno con el PSOE a partir del 26 de mayo.