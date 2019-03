Esta chica se encuentra con su ex en ‘First Dates’ y ocurre esto…

A estas alturas, son cientos de personas las que han pasado durante los últimos dos años por el popular plató-restaurante de First Dates, según sq. María es una de ellas. Acudió al programa, como tantos otros, para encontrar a su media naranja.

Pero le ocurrió algo completamente inédito: se topó con su expareja, que estaba sentado con su nueva novia en una de las mesas. Es lo primero en lo que se fijó al echar un vistazo al interior, nada más llegar a la barra de Matías.

En ese momento, su cara cambió por completo tras clavar su mirada en una pareja que formaba parte de la figuración del programa. Hay que destacar que First Dates solo graba tres citas simultáneas, así que el resto de comensales siempre son figurantes.

"¡Júramelo. Madre mía!", se resignó en voz baja. Posteriormente, explicó lo sucedido en la entrevista posterior a su cita. "He llegado al restaurante y me encuentro a mi ex cenando con la novia. Ahí sentado con la otra. No sé, aquí todos en amor y compañía. Flipando."

Sin embargo, María lo ocultó bien, ya que en un primer momento no se lo mencionó a su cita, Adrián. En cambio, sí que se desahogó con Lidia Torrent. "Es que está aquí mi ex. Creo que no me ha visto él, pero la novia sí, está todo el rato mirando".

"Es la primera vez que pasa esto, me dejas a cuadros", contestó la camarera.

Finalmente, acabó por contarle a su compañero que su ex también estaba cenando allí, y él bromeó: "Luego le saludamos".