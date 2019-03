Jorge Javier Vázquez: "Bebí muchísimo, me drogué demasiado y estuve a punto de perderlo todo"

Ahi sigue el tipo, dando titulares (¡ÚLTIMA HORA!: Jorge Javier Vázquez recibe hoy el alta hospitalari).

Lo peor ya pasó, asguran. Pero el susto ha sido de los grandes.

Ahora JJ inicia un proceso lento, el de la recuperación, en el que los médicos le han recomendado un reposo absoluto durante una buena temporada.

Un descanso que Jorge Javier Vázquez aseguraba necesitar hace ya tiempo, pero que no llegó. Así lo explicaba el propio Jorge Javier en su libro Último verano de Juventud (Planeta):

"Tengo cuarenta y cuatro años, aunque estoy convencido de que tengo cuarenta y siete porque he decidido que a esa edad iniciaré una nueva vida. En tres años finalizo mi contrato con la cadena para la que trabajo y si renuevo, volveré a hacerlo con la condición de no presentar un programa diario. Llevo seis años y medio presentando uno de más de cuatro horas -el anterior duró cinco años- y a veces siento que comienzan a flaquearme las fuerzas".

Drogas, alcohol y desenfreno

Un libro en el que el presentador de Telecinco abría su crozaón para narrar los episodios más íntimos y secretos de su vida.

Unas andaduras que los más próximos a Jorge, como Belén Esteban, Paz Padilla, María Patiño, conocían, pero, y también, un tema silenciado y casi olvidado.

Ha sido Vanitatis quien ha recuperado algunos de los fragmentos más llamativos del citado libro.

Y, ojo, porque lo que contaba Vázquez en Último verano de Juventud está dejando a muchos en España con la boca abierta.

"Bebí muchísimo, me drogué demasiado y a punto estuve de echarlo todo a perder. Me salvó ese instinto de supervivencia que según Óscar siempre me ha caracterizado. Durante aquella época fui a uno de tantos psiquiatras que he frecuentado a lo largo de los años y cuando me preguntó si en algún momento había estado a punto de quitarme la vida, no fui capaz de decirle que no".

Eso cuenta JJ, que va más allá:

"Corría la coca, droga que yo había consumido de manera esporádica, pero a la que me agarré con ansia porque necesitaba tralla".

¿Cuándo tocó fondo? Él mismo lo cuenta en el libro:

"Un miércoles acabé tan pasado en un local que a las siete de la mañana del día siguiente me vi desnudo en una sucia casa del centro rodeado de otras seis personas, tan pasadas y desnudas como yo. Bebíamos, nos metíamos y nos toqueteábamos. Cruces de lenguas, lametones en los sexos, mordiscos en los pezones, penetraciones, GHB, ketamina, poppers, porros, lo que apareciera".

Una crisis que, afortunadamente superó para centrarse en su profesión.

"Superada la Gran Crisis me sigo quejando de mi trabajo, aunque lo haga por vicio".

Un trabajo que, de momento, está aparcado. Esperemos que no por mucho tiempo.

UN SUSTO DE MUERTE

El presentador de Sálvame y Gran Hermano Dúo fue intervenido de urgencia el pasado 18 de marzo de 2019 como consecuencia de un ictus y una hemorragia cerebral.

Una llorosa Carlota Corredera informó al público esa misma tarde de la extrema gravedad de la situación con la voz entrecortada y sin dar muchos detalles. Con posterioridad, la Clínica La Zarzuela facilitó un parte en el que informaban que el presentador había sufrido una hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático. el miércoles, Jorge Javier Vázquez apareció en su propio programa para informar al público de lo que le había ocurrido: había sufrido un ictus.

Las señales habían sido muy claras, pero él tardó en entenderlas.

"El sábado anterior me desmayé en Marrakesh y estuve inconsciente como dos o tres minutos".

Añadió Jorge Javier que sufrió mareos durante la última gala de GH Dúo pero pensó que se debía a haber estado de pie durante mucho tiempo en la misma posición. Finalmente hizo caso de los avisos que le estaba mandando su cuerpo e ingresó en la Clínica de La Zarzuela, donde le detectaron una mancha en el cerebro el sábado y fue intervenido de urgencia el lunes.

No es el primer personaje famoso al que le ocurre algo semejante. María Teresa Campos fue ingresada en el 2017 por el mismo problema. Perdió algo de visión, pero con el tiempo consiguió recuperarla por completo.

Precisamente un gran amigo suyo y de su hija, Jaime de Marichalar, sufrió el mismo problema en el año 2001, aunque a él si le quedaron secuelas evidentes.

Sufre una cojera que ha mejorado con el tiempo pero aún persiste. El hecho de que el yerno del rey sufriera un ictus sirvió para dar visibilidad a esta enfermedad. Hasta el punto de que, cuando en el mismo año Joaquín Sabina fue ingresado por el mismo problema que superó en un tiempo récord, dijo a las cámaras:

"He sufrido un marichalazo".

Alberto Contador también sufrió un ictus en el 2002 y no solo logró una recuperación completa, sino que llegó a ganar después el Tour, la Vuelta y el Giro.

Jorge manifestó su deseo de seguir viviendo como lo ha hecho hasta ahora. No está dispuesto a vivir con "una mantita y un caldo" en cuanto los médicos le den vía libre. Tras el mes de reposo que le han recomendado, piensa retomar sus costumbres.

La aracnoidea lleva este nombre por tener la apariencia de una araña. Es una membrana muy finita que rodea el cerebro. Lo que le ha ocurrido a él le puede pasar a todo el mundo. En los cadáveres al hacer la autopsia se encuentra en uno de cada doscientos de forma asintomática.

Las causas de que se rompa pueden deberse a una dilatación de una arteria, que es lo que se denomina aneurisma. Puede tener consecuencias gravísimas.

Lo que le han hecho a JJ ha sido instalarle unos stents a través de la femoral para cerrar el aneurisma.

Se trata de una especie de muelles. Se meten por la femoral y se llega al cuello de la arteria, una especie de guisante, para cerrarlo. Se trata de una cirugía mucho menos agresiva de lo que supondría abrir el cráneo.

Las consecuencias de una hemorragia subaraicnoidea pueden ser desde morirte hasta quedarte en coma o en estado vegetativo persistente, pero Jorge Javier se curará.

Aunque los aneurismas se llamen 'congénitos', aparecen con la edad.