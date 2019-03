El mal rollo de Mónica Terribas, musa del independentismo, con Jordi Évole: "¿He venido a 'Salvados' a decir si me engañaron con la DUI o no?"

El próximo domingo 24 de marzo de 2019 'Salvados', el programa de Jordi Évole en laSexta, reúne a varios periodistas conocidos para hablar de la situación catalana.--Una jueza le pinta la cara a la musa radiofónica del separatismo: "Mònica Terribas fue una irresponsable desde el punto de vista ético"--

Y en el avance que ha facilitado el programa, se observa el evidente mal rollo de Terribas, presentadora de la radio pública catalana, a la que sus críticos acusan de estar al servicio del independentismo, con Évole.

Y todo porque Évole le puso un audio donde quedaba retratada. Y es que la llamada 'musa del independentismo' saludó así a sus oyentes tras la declaración de independencia del Parlament:

Tras la emisión de ese audio, Terribas evidencia su malestar al conductor de 'Salvados'.

Terribas: Técnicamente se había aprobado en el Parlament y el 155 no estaba aplicado

Évole: "¿Entonces tú, con lo que ahora están diciendo en el juicio, sientes que te engañaron?"

Terribas: "¿Pero yo he venido aquí, a Salvados, a decir si me engañaron o no?"

Évole: "¿Y por qué no?"