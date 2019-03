TV3 ridiculiza a los guardias civiles que testificaron en el juicio del Procés como cobardes que están interpretando

"¡No tienen vergüenza! ¡No tienen vergüenza!", gritaba Pilar Rahola en su programa de las tardes de TV3 para comentar este jueves la intervención de los guardias civiles que habían sido llamados como testigos en el juicio a los líderes del ‘Procés'. "¿Pero qué se han creído?"

Rahola y prácticamente todas las voces de TV3 están repitiendo lo mismo: no hubo ningún tipo de violencia por parte de la gente que participó en el referéndum ilegal que lo único que hacían era repetir claveles y dar besos y si había algún violento es que era un guardia civil infiltrado.

Siguen en su estrategia del mundo paralelo. La única violencia es la del Estado. Ellos paz y amor. Y el juez Marchena es, poco menos que un juez untando o servil al poder.

Y, como siempre, uno de los programas de mayo audiencia, el programa de humor satírico ‘Polonia' siguió con su costumbre de hacer gags contra el juicio suministrando o reforzando las consignas de los independentistas de que el juicio es una farsa.

En el enésimo gag que hacen para ridiculizar a todo aquel que testifica en el juicio a los independentistas un Guardia Civil comparecía sobreactuando en el juicio llorando cobardemente por el miedo que le producía la cara de los catalanes y asegurando que aunque no hubo violencia los claveles que mostraban los indepes le daban miedo, una maniobra que no tenía otra intención que parodiar a los guardias civiles que testifican en el citado juicio como cobardes y mentirosos.

Mientras testifica el guardia civil en el público, dos populares actores reales de ficción en TV3 comentan sarcásticamente lo bien que actúa el Guardia Civil, como si todo lo que dijera fuera un guión destinado a mentir y dejar mal a los acusados.

Al acabar su declaración el lloroso guardia civil cambia la expresión de la cara y hace referencias al público imitando a un actor de teatro que saluda al público al final al tiempo que Marchena le ríe las gracias. La idea del gag era insistir una vez más en que todo el juicio es una farsa, exactamente la misma idea que exponía Pilar Rahola en ‘Tot es Mou'.

El desequilibrio en los ‘gags' de Polonia sobre el juicio

Analicemos todos los gags que ha hecho ‘Polonia' del procés: se han burlado del juez Marchena como un títere del Estados Unidos y con una sala de juicio en blanco y negro de lo rancio que era. Se ha burlado de los abogados de la acusación, y el Estado, como una panda de inútiles que tenía que ser asesorados por sus acusados.

Se han burlado de la declaración de Mariano Rajoy como la de un tonto y la de Enric Milló como un mentiroso, Ortega Smith un provocado y los guardias civiles, unos fantasmones fantoches que fingen todo... pero...

¿Ha habido algún gag parodiando el momento de la declaración del mayor Trapero llamando irresponsable al consejero Joaquim Forn? ¿Ha habido algún gag de la secretaria del juzgado? Tampoco. ¿Algún gag de la ex presidenta del parlament diciendo que la independencia proclamada fue pc menos que simbólica? Nanai. Aquí sólo hay gags que ridiculizan al Estado y a la justicia española, que no se les rompa su mundo paralelo. Y así vamos.

Rahola, la pelota mayor de Quim Torra

Si alguien se pregunta cómo es que Pilar Rahola tiene dos programas-tribuna en la televisión pública catalana, su defensa de Quim Torra con el tema de los lazos este jueves, dejó claro los motivos por lo que parece blindada a TV3. Así defendía a ‘su' presidente pro el tema de los lazos amarillos en instituciones públicas.

"Si tú has perpetrado un 155, una represión generalizada, no permites que ejerzan los representantes a los que la ciudadanía has votado (...) es necesario como mínimo que puedan recordar a los líderes encarcelados o exiliados. (...) Hay que tener un mínimo de sensibilidad (...). Pero yo no creo que la Junta Electoral sea independiente (...) Nos quieren mandar los tanques legales (...) nos ponen una multa, lo mandan a los fiscalía y mandan a las mossos. Es el Estado que lo domina todo diciendo a los catalanes ‘no os mováis ni un pelo' (...)."

"El presidente Torra intenta mantener unos mínimos de dignidad (...) Si tú como presidente de una nación, con una madurez y una historia no puedes ni decidir sobre tu propio balcón, el balcón donde está la presidencia no eres nada. (...) Es un tema de soberanía" (...) "El ataque es a la soberanía. (...) El presidente intenta reservar esa soberanía".

"El presidente mantiene el tipo (...) y mantiene una pancarta que no es homófoba, no es racista, no tiene ninguna maldad (...) ¿Por qué molestan los lazos amarillos?" (...) "Atenta directamente... es el Estado diciendo ‘yo mando en Cataluña, es la Cayetana diciendo ‘estoy aquí y no hablo catalán porque no me da la gana y esto es España".