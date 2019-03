“En Telecinco se han cargado a Sara Carbonero”

Aunque hace tiempo que no la vemos haciendo nada, sigue siendo noticia. Sara Carbonero vive un nuevo cambio radical en su vida. La periodista dejó la televisión cuando conoció a Iker Casillas y decidió pedirse una excedencia para acompañar a su pareja en Oporto, dónde el portero juega en el equipo de la ciudad, según recoge Berta Batlló en dg.

Allí, parecía que ya sería definitiva su retirada de los micros. Y es que por problemas económicos no será, teniendo en cuenta el montante que Casillas ha ganado y gana con su profesión. Sara aprovechaba su tiempo para hacerse cargo de sus hijos y, de vez en cuando, acudir a algún acto público o compartir sus vivencias en la revista 'ELLE'.

Sin embargo, los seguidores de esta revista echan de menos a la manchega. Y es que, ahora hace un año exacto que no tienen noticias de Sara en este blog. Desde marzo de 2017, Carbonero no publica nada en su sección 'Cuando nadie me'.

Cuentan desde la revista que la relación sigue vigente, pero que Sara está muy ajetreada y ocupada con sus compromisos laborales. Y ese sería el motivo por el que no escribe. Aunque, otra versión apunta a que "se han cargado a Sara Carbonero", insinuando que han decidido no contar con ella.

Lo cierto es que la periodista ha recuperado el frenesí de su profesión. Ya que hace unos meses se anunciaba su vuelta al periodismo, concretamente a Deportes Cuatro.

La sección deportiva de la segunda cadena de Mediaset recuperó a Sara, tras finalizar su excedencia. Y su labor es hacer entrevistas y reportajes a personajes importantes dentro del mundo del deporte.

Sin embargo, esta no fue más que una estrategia más de Vasile para intentar aumentar la audiencia de una sección venida a menos. Aunque, parece que ni la incorporación de una figura tan mediática ha logrado recuperar los datos de antaño. Un lío que no saben como tapar.