Jorge Javier Vázquez: "Vuelvo a mi casa vivo, cuando sé que podría no haber sido así"

A veces es más hortera que un repollo con lazo, pero en su honor hay que reconocer que es muy listo y tiene sentido del humor (Jorge Javier Vázquez: "Bebí muchísimo, me drogué demasiado y estuve a punto de perderlo todo").

Jorge Javier Vázquez recibió este 22 de marzo de 2019, al mediodía, el alta hospitalaria cinco días después de ser intervenido por un aneurisma congénito y serle colocados dos stents ().El consejo con doble intención de Ana Rosa a Jorge Javier tras su alta hospitalaria

Nada más salir del hospital universitario de La Zarzuela de Madrid, el presentador se puso delante de las cámaras para conectar en directo con El programa de Ana Rosa, donde se mostró tan locuaz y divertido como tiene acostumbrado a su público, y aprovechó para tranquilizar a sus seguidores sobre su estado de salud tras sufrir en Marrakech un ictus del que no fue consciente y, una semana más tarde, un aneurisma (El consejo con doble intención de Ana Rosa a Jorge Javier tras su alta hospitalaria).

El propio reportero de 'Sálvame' acompañó a Jorge Javier hasta su residencia en coche mientras iba comentando cómo se sentió a lo largo de la semana.

"No quiero pensar en lo que pudo haber sido, dejé mi casa el sábado porque me dolía la cabeza y ahora vuelvo vivo cuando sé que podría no haber sido así, tampoco entiendo por qué no le doy tanta importancia".



"Os quiero mucho, me espera una recuperación tranquila, muchas gracias por todos los ánimos y muchas gracias por vuestras oraciones".