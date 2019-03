Inda provoca el acojone del presentador de 'laSexta Noche' en su respuesta a los insultos de Iglesias

Iñaki López, que tibiamente trató de frenar el ataque de Pablo Iglesias a Eduardo Inda en 'laSexta Noche' del 23 de marzo de 2019, estaba literalmente acojonado ante la reacción del director de Okdiario al que no se le iba a pasar de largo la oportunidad de responder al líder de Podemos después de la entrevista plagada de insultos hacia el periodista.

En cuanto el presentador llegó al plató de laSexta y llegó el turno de Inda para intervenir, este quiso agradecer que, aunque de aquella manera, López intentase cortar la invectiva de Iglesias contra el periodista de Okdiario:

Se he había olvidado darte antes las gracias por haberme defendido de las injurias y de las calumnias del chico de los recados de Nicolás Maduro.

El moderador de 'laSexta Noche', con evidente incomodidad, saltaba:

Bueno, no quiero entrar en ese debate...

Inda insistía:

López repetía:

No hace falta.

E Inda remataba:

Pero si me injurian y me calumnian y tú me defiendes te tengo que dar las gracias.