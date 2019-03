Pablo Iglesias insulta a Inda y a Atresmedia ante un temeroso Iñaki López incapaz de saltarle a la yugular

Era de esperar. Pablo Iglesias vuelve al más puro estilo de su entrada en política, allá por el año 2014. Insultos y ataques por doquier, pero lejos de contar con el veto de quienes mediáticamente debían sentirse legítimamente ofendidos, ahí estaba laSexta, del Grupo Atresmedia, desplazándose hasta el Reina Sofía para entrevistar la noche del 23 de marzo de 2019 al líder de Podemos.

Iñaki López, presentador de 'laSexta Noche', tuvo el dudoso honor de interpretar un papelón, el de permitir que Iglesias insistiera en su ataque a los medios de comunicación de los dos grandes grupos de España, Mediaset y Atresmedia, y personalizara invectivas contra Eduardo Inda, al que denominó "periodista de cloaca".

Lo único que era capaz de contraargumentar el periodista López era balbucear que no estaba de acuerdo en la exposición de Iglesias, pero era tan tibia su respuesta que el de Podemos se creció hasta llegar al nivel de la chulería suprema.

López comenzaba su entrevista preguntándole a Iglesias las razones del ataque a los medios de comunicación y por qué los llegaba a comparar con la banca haciéndolos culpables de la situación que tiene España. De hecho, el presentador de 'laSexta Noche' trataba de defender su propio feudo anteponiendo este argumento:

El líder morado no se lo pensó dos veces:

¡Estaría bueno que no pudiéramos ir los miembros de fuerzas políticas con representación parlamentaria a los medios de comunicación! He dicho algo que puede doler y que puede molestar, pero es la verdad, Iñaki. Decir que en este país los bancos tienen más poder que los diputados es decir la verdad. Vimos como los bancos pusieron de rodillas al Tribunal Supremo y decir que los medios de comunicación privados, que tienen dueños privados y que los dueños de esos medios tienen intereses y que esos medios tienen más poder que los diputados es decir la verdad.

Y seguía atacando a los medios de comunicación ante la cara de topo infinito de Iñaki López:

Decir que los medios de comunicación no son neutrales y que tienen intereses políticos propios es algo arriesgado porque inmediatamente a uno le van a acusar de atacar poco menos que la libertad de prensa. He estado leyendo en Twitter que Ana Pastor poco menos que estaba ofendidísima por lo que habíamos dicho en el mitin, pese a que en el mitin lo que hemos dicho es la puñetera verdad. La gente, de verdad, está harta de que le tomen el pelo. Yo en este programa puedo decir lo que me dé la gana, estaría bueno que representando a cinco millones de persona no pudiera decir lo que quiera.