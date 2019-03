Antonio Tejado intenta humillar a Miguel Frigenti y acaba recibiendo de su propia medicina

Hay veces que es mejor callarse y no quedar peor. Después de dos meses de concurso por fin hemos conocido a los tres primeros finalistas de «GH DUO»: Irene, Kiko y Juanmi. En la casa de Guadalix de la Sierra quedan todavía otras tres personas que lucharán por quedarse en la casa tras haber sido nominadas en la gala del pasado jueves: Sofía, Alejandro y María Jesús. Cabe también recordar que, en la última gala del reality, la expulsada resultó ser Carolina Sobe, que este domingo estuvo en plató para hablar sobre su paso por la casa, su relación con los compañeros y el inminente desenlace del reality, según ABC.

Nada más empezar Jordi González, el presentador del debate de «GH DUO», conectó con la casa para hablar de las nominaciones y pudimos ver cómo Irene y María Jesús se enzarzaban en una discusión a propósito de las nominaciones. «A mí me habéis nominado todas las semanas», se quejó la segunda. La mujer de Kiko Rivera quiso lavarse las manos del asunto y replicó preguntando «¿yo te he nominado en algún momento cuando estabas en el trío? Ninguna». María Jesús acusó a Irene de jugar con ventaja por estar en la casa junto a su marido, algo que enfadó a la pareja: «Yo aquí llego a la final sola. Mi marido es uno y yo soy otra». Por su parte Kiko, cuyas desavenencias con María Jesús , se limitó a decir sobre ella que «cuanto antes salga de aquí, mejor. No la quiero ni a un metro de mí».

González atajó la discusión para mostrar los porcentajes ciegos de las nominaciones: 12,5%, 44,1% y 43,5%. Albalá dijo que creía que «los porcentajes más altos somos Sofía y yo», mientras que Suescun comentó que se «esperaba un porcentaje altísimo que iba a ser yo y ahora al ver esto igualado me desconcierta». Una vez terminadas las cábalas y las especulaciones, el presentador les anunció a los concursantes que iban a tener que responder a los tuits de los seguidores de «GH DUO».

La primera aludida fue Sofía, a quien un usuario acusaba de criticar a María Jesús y a Juanmi. Suescun se defendió: «Yo a Juanmi no lo he criticado. A María Jesús cuando la he criticado ya lo he hablado con ella». A María Jesús la acusaron de ir de víctima y ella aseguró que no tenía «absolutamente nada de víctima. Si tengo algo aquí es fuerza». Le tocó luego el turno a Albalá, a quien intentaron encenderle sacando una vez más a relucir sus idas y venidas con Suescun. «Yo quiero ganar el maletín. No quiero estar con Sofía», reaccionó él con su habitual chulería. «Yo lo que veo generalmente es que la pasta tira más en algunos casos», le afeó Suescun indignada.

Luego el foco de atención volvió a María Jesús, pues pasaron un vídeo de hace unas semanas en el que aseguraba, entre lágrimas, que «no voy a utilizar nunca más un confesionario. No entro más». No obstante, María Jesús incumplió su promesa y se desdijo. «No voy a dejar de usar el confesionario. Sí pienso utilizarlo. Y sí pienso contar mi versión de los hechos. Y sí pienso poner a cada uno en su sitio». Este cambio de opinión generó un acalorado debate tanto en la casa como en plató. «Yo cuando digo algo lo digo o bien a la cara o bien con mis compañeros. Y no me escondo», comentó Kiko.

En el plató Antonio Tejado atacó duramente a María Jesús por sus cambios de opinión y por no atreverse a hablar a la cara a sus compañeros. A este respecto se puso a discutir con los tertulianos Nagore Robles y Miguel Frigenti. «A ti no te quiere la gente», le dijo este último al ya exconcursante de «GH DUO». Tejado intentó dejar mal al colaborador del programa diciéndole que tenía los zapatos sucios. En ese momento entró en acción Nagore Robles, que le devolvió el golpe a Tejado con contundencia: «Tiene los botines más limpios que tu boca».

Mientras tanto en Guadalix de la Sierra Rivera y María Jesús siguieron con su discusión, que subió tanto de tono que él abandonó el salón llorando para meterse en la habitación. El hijo de la Pantoja había llamado «calientapollas» a María Jesús y ella le llamó machista, algo que indignó a Rivera: «No me llames machista que no soy Antonio Tejado». Desde plató Belén Esteban cargó contra la actitud de Kiko: «Es el menos indicado para decir nada».