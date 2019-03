El 'silencio de los corderos' entre los sindicatos de Telemadrid y el cifuentista López: inflar la plantilla con falsos autónomos

La denuncia presentada ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por la contratación presuntamente fraudulenta de falsos autónomos desde marzo de 2017 ha puesto en la cuerda floja al director general de la cadena, José Pablo López. --Exclusiva PD: Una denuncia por la contratación masiva de falsos autónomos pone en la cuerda floja al director de Telemadrid--

Esta noticia desvelada en exclusiva por Periodista Digital pone el dedo en la llaga en un asunto crucial para la continuidad de López como director general: su pacto con los sindicatos para contrata personal sin acudir a los procedimientos reglados "manteniendo el número de liberados, no convocando elecciones sindicales que se ajusten a la plantilla presupuestada por la Comunidad de Madrid, consolidando el empleo de los contratos temporales en fraude de ley y no dejando margen de maniobra al Gobierno autonómico", reza la denuncia.--Telemadrid se expone a una multa millonaria por el escándalo de los falsos autónomos que salpica a José Pablo López---

Esta maniobra de López "incurre además en el presunto delito contra la seguidad de los trabajadores en cuando a falsos autónomos asumiendo ellos sus cotizaciones, evitando y consumando el fraude de ley utilizando la contratación de trabajadores sin acudir a la normativa fijada en la ley 8/2015 de 28 de diciembre.

En otras palabras, lo que deja en evidencia la denuncia es que las tres secciones sindicales, CCOO, UGT y CGT consiguen rentabilizar este apoyo a la dirección manteniendo intactos sus privilegios, en cuanto al número de representantes sindicales liberados, horas d eliberación, consolidación de categorías superiores al designar a dedo puestos superiores, cobrando de acuerdo a un convenido caducado y que la dirección sin embargo aplica a los nuevos contratados, manteniendo unas retribuciones por unos puestos que no ocupan.

"En este estado de complacencia empresarial y paz social se ha condonoado la deuda de los trabajadores readmitidos tras el ERE. No consta en las cuentas anuales, pese a haberse preguntado, que s ehaya producido la devolucion de las indemnizaciones. Hay sindicalistas que alardean en privado de que no devolverán los importes, superiores a 15.000 euros, y que dan por sentado, según ellos, de que se trata de un compensación por el daño sufrido. Los importes por estos conceptos de indemnizaciones no devueltas ascenderían a unos 720.000 euros en su conjunto", sentencia la denuncia.

El silencio de los corderos sindicales ante este denuncia sigue siendo total. Según ha podido saber Periodista Digital, López ha convocado de forma urgente reuniones con los sindicatos tras conocerse esta denuncia.