La 'musa del independentismo' rabia contra Évole y le reprocha que le haya dejado retratada ante la audiencia: "Me parece injusto que me hagas esa pregunta"

Papelón de Mónica Terribas en el 'Salvados' de este 24 de marzo de 2019.--El mal rollo de Mónica Terribas, musa del independentismo, con Jordi Évole: "¿He venido a 'Salvados' a decir si me engañaron con la DUI o no?"--

Al contrario que su otra compañera de los medios públicos catalanes, Lidia Heredia (TV3), la de Cataluña Radio no tuvo reparos en mostrarse como lo gran independentista que es ante la audiencia de laSexta y fulminó con la mirada a Jordi Évole cuando este le preguntó si fue engañada por los políticos independentistas que ahora dicen en el 'juicio del procés' que la declaración de independencia solo fue simbólica.

Terribas criticó que el reportero de laSexta rescatara aquel audio donde ella se dirigía a la audiencia de la radio pública catalana dándoles la bienvenida a la república.

#Audiencias |

Buenos días#SalvadosProces sube hasta los 2.119.000 espectadores y el 11,1% (+2,5 puntos respecto a la semana pasada) y vuelve a ser lo más visto de @laSextaTV pic.twitter.com/EA8qztxZtY — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) March 25, 2019

La locutora encajó mal esa situación y defendió a los procesados: "Yo no voy a juzgar a esa gente que está jugándose la vida ante ese tribunal, pero no he venido a 'Salvados' a decir si he sido engañada o no. Me parece injusto que me hagas esa pregunta".

Évole no movió un ápice su gesto e hizo como que no se inmutaba. Tras reflexionar un momento, insistió: "A mí sí me parece pertinente. ¿Fuiste engañada o no".

Terribas: ¿Pero yo he venido aquí al 'Salvados' a decir si fui engañada o no? Évole: ¿Por qué no? Terribas: Porque lo que digo en el informativo no es una cosa que no fuera cierta en aquel momento de la tarde Évole: Pero la pregunta me parece que es pertinente Terribas: A mí me parece que no lo es Évole: (Piensa un rato) yo la voy a volver a hacer: ¿tú crees que te engañaron cuando tu empiezas un informativo diciendo esto y ahora dicen en el juicio que aquello era simbólico? Terribas: Jordi, esa gente se está jugando la vida en ese tribunal y se defiende, yo no les voy a juzgar por lo que están diciendo en el tribunal, me parece injusto que me hagas esa pregunta Évole: ¿Injusto? Me sorprende que hables de preguntas injustas tú que lo has preguntado todo Terribas: Me preguntas por mi opinión personal sobre si me engañaron o no me engañaron Évole: Pero ahora te están diciendo que todo aquello fue simbólico Terribas: Ahora están sentados en un banquillo

