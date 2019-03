La izquierda se deshilacha de tal manera en Madrid que hasta Ferreras confiesa que es incapaz de comprender tanta escisión: "No entiendo nada"

Izquierda Unida en Madrid le ha dicho a Podemos que se olvide de alianzas entre ambos, porque su militancia ha decidido que prefiere concurrir con Anticapitalistas en las elecciones autonómicas.--Los militantes de IU Madrid mandan a la porra a Podemos e irán a las autonómicas con Anticapitalistas y bajo la marca 'Madrid en Pie'--

El papelón para explicar el giro de guion que vuelve a colocar en primera línea la profunda división de la izquierda en Madrid le ha tocado a Sol Sánchez, candidata de 'Madrid en Pie' a la CAM.

Pero sus explicaciones no parecían muy convincentes. Ferreras no se enteraba y así se lo recriminaba a su invitada

Ferreras: Vamos a ver si la gente lo entiende, ¿en esa alianza con Anticapitalistas pueden estar abiertos a otras alianzas?

Sol Sánchez: No

Ferreras: Pues no lo entiendo

Sol Sánchez: Es que hay un proceso que se llama ‘Madrid en Pie' que hace primarias abiertas a la que esperamos que se incorporen movimientos y agentes sociales (...) y hay efectivamente compañeros de Anticapis pero no es excluyente y era o eso o la oferta cerrada de Podemos.

(...) Queríamos que Podemos se incorporase a este proceso

Ferreras: Pero los militantes le han dicho NO a Podemos Madrid. Tengo aquí la papeleta. Y la opción 2 que era la propuesta de Podemos se les ha dicho que no. Ahora mismo a esta hora los militantes dicen que no a su propuesta

Sol Sánchez: Ojalá los compañeros y compañeras de Podemos se involucren en este proceso. IU se presenta con candidatura al Ayuntamiento de Madrid y ojalá se presentara Podemos en esa candidatura pero han decidido no presentarse al Ayuntamiento. Se le dice que no a un acuerdo cerrado.

Ferreras: La preguntita es la leche. Vamos a ver si usted me está diciendo que Isabel Serra y Podemos se presenten a las primarias de Madrid en Pie.