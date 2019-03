¡Qué chollo es tener a Xabier Fortes de 'entrevistador'! Noelia Vera raja de los medios privados y también de los públicos y el de TVE ni se inmuta

A Xavier Fortes le cuesta un mundo hacer según qué preguntas incómodas a según qué invitados.--Pablo Motos se hastía de Pablo Iglesias: "Vosotros no nos presionáis porque no tenéis poder, si tuviérais, los que presionaráis seríais vosotros"--

El presentador de 'Los Desayunos' ha pasado un mal rato para plantearle a su invitada de este 27 de marzo de 2019, Noelia Vera, la delicada cuestión de los salvajes ataques de su jefe a los medios de comunicación.

Fortes sacó el tema como de cualquier manera, se quitó el marrón de encima, pensando que así no le criticarían, y a otra cosa. Con el campo tan despejado, Vera hizo suyo el discurso del líder y puso a parir no solo a los medios privados y a sus dueños sino también a los públicos, en los que ahora tiene responsabilidades, le guste o no, el propio Fortes.

Fortes: Por ligar con el siguiente asunto, ¿las casas de sondeos les quieren tan mal como los medios de comunicación? ¿cómo ha visto esa reparición de Pablo Iglesias?--Ana Pastor se 'rebota' contra el desagradecido Pablo Iglesias por atacar a los medios que le auparon-- Vera: Pues ha dicho la verdad, todo el mundo sabe que los dueños de los medios de comunicación tienen mucho poder en este país, ya lo reconoció Pedro Sánchez cuando le hicieron aquella jugada en el Partido Socialista tal y como le contó a Évole.--Pablo Iglesias insulta a Inda y a Atresmedia ante un temeroso Iñaki López incapaz de saltarle a la yugular-- Si nos ponemos ya a hablar de los medios públicos ya ni te cuento, Xavier, donde hay que acabar con las presiones y eso solo pasaría si hubiera un concurso público y una dirección plural.

"No me parece democrático que bancos como el Santander y el BBVA tengan participaciones en los medios privados, esto te lo enseñan en la Facultad. Asi que por eso proponemos que los bancos no financien campañas electorales para no deberles luego favores a los bancos."