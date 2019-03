Risto no puede dar más vergüenza ajena: se mofa de la supuesta relación de Cayetana y Arcadi a pesar de que la propia Pilar Eyre le reconoce que no puede confirmar que sea verdad

‘Todo es mentira' no puede dar más vergüenza ajena.--Risto Mejide se pasa de la raya: usa su guerra con Arcadi Espada para insultar a Herrera, Sostres y Girauta--

El programa de Risto Mejide, que se presentó ante la humanidad asegurando que venían a luchar contra los bulos y a dar lecciones de periodismo, ha hecho muchas mofas -es un decir, porque con personajes con tan poca gracia como Marta Flich y los otros dos que se sientan junto a ella que ni sabemos cómo se llaman es complicado conseguir hacer reir- con la supuesta relación que mantendrían Cayetana Álvarez de Toledo y Arcadi Espada.--Pilar Eyre incendia la política española colocando una relación entre Cayetana Álvarez de Toledo y Arcadi Espada--

El problema es que, insistimos, en un programa que venía a pelear contra esas fake-news y salvarnos de su maldito influjo, en esta ocasión se han dejado llevar por una noticia que no está confirmada solo porque les interesa sacudir a sus protagonistas, sobre todo a Arcadi, cuyos desencuentros con el espacio que presenta el publicista de las gafas ya vienen de lejos.

Tras las coñas y chascarrillos pertinentes en un intento de arrancar alguna sonrisa entre la audiencia -misión imposible- llegó el momento del bajón. Ni la propia autora del artículo, Pilar Eyre, puede probar q ue esa relación sentimental exista, tal y como asegura en su titular de la revista ‘Lecturas'.

No te puedo contar nada más de lo publicado. Les vi en un bar de Chamberí, había muy buen rollo pero yo he publicado que son muy amigos porque yo más allá no puedo ir. ¿Relación? Bueno relación tengo yo también con mi director. No me hagas ir más allá porque no lo sé.