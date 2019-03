Mamen Mendizabal sale de cacería contra Inda por Villarejo 'olvidando' los robos de los Papeles de Panamá, Wikileaks, Falciani...

Pablo Iglesias está siendo centro informativo por cosas intrascendentes - como sus ataques a medios sin más interés que recuperar la notoriedad perdida - y cosas trascendentes como la instrucción judicial abierta por el robo de su móvil a una persona de su equipo, Dina Bousselham, y que acabó en manos del oscuro comisario Villarejo.

Ya hay seis comisarios imputados, habrá que esperar a ver el fruto de la investigación, pero a más de uno le podrá dar un respingo acreditar en qué clase de manos ha estado los últimos años la seguridad policial del Estado, o al menos parte de ella.

Entre los temas destacados está la del móvil salió la conversación célebre de whasapp en la que Pablo Iglesias se jactaba de desear azotar a la periodista Mariló Montero que difundió el periódico OkDiario, y también -se supone- las informaciones que dieron luz al Informe PISA (acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima), también difundido por OKDiario, que pretendía sembrar sombras en la financiación de Podemos.

Pero en 'Más Vale Tarde' no se querían quedar en denunciar el ataque mafio-policial a Podemos, se venían arriba y nos vendían el guión victimista-pablista de insinuar que si Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no llegaron juntos al Gobierno en 2016 fue culpa del comisario Villarejo y su trama mafio-policial.

Es decir, que fue por las informaciones de OkDiario por la que no hubo acuerdo entre Podemos y PSOE en 2016. Risto Mejide ya intentó una majadería semejante, en su caso culpando a Gloria Lomana (diciendo que PSOE y Podemos no llegaron un acuerdo por culpa de informaciones de Antena 3 TV contra la CUP y Podemos).

Al final, según los podemitas mediáticos la culpa de que Pablo Iglesias no logrará ser vicepresidente es de todos menos de él, y eso que fue él quien votó "no" a la investidura de Pedro Sánchez. (Y en el Comité Federal del PSOE en el que barones y feliperos tumbaron a Sánchez no parece muy probable que les importase un comino lo que publicase OkDiario).

Pese a ello el periodista Pedro Águeda, uno de los periodistas que más ha informado este tema, veía claro en La Sexta que sí "por las fechas" en las que salieron. (Un tanto raro si se tiene en cuenta que aquellos tuits se filtraron en junio, cuando ya no había ningún tipo de negociación PSOE-Podemos, dado que se celebraba la repetición de elecciones).

Águeda y su compañero Teo Lozano parecían incómodos hablando del tema de Mariló Montero. Águeda ni siquiera se atrevió a citar su nombre "...una famosa presentadora", fue lo máximo que dijo. Mientras su compañero Teo deslizaba un ..:"no sé si en tono irónico..:" (hombre, ya, parece probable que nadie sensato piense que Iglesias de verdad quería azotar a Mariló Montero hasta hacerla sangrar).

Pedro Águeda también denunció que esa misma trama policial era la que, según él, durante el gobierno Rajoy atacaba ‘a la oposición democrática en Cataluña'.

(Se debe referir a los informes de las familias de Artur Mas, Xavier Trías y Jordi Pujol. Águeda debe ser el único que se refiere a ellos como ‘la oposición democrática en Cataluña', otros son más clásicos y decimos ‘los nacionalistas' o ‘los independentistas', pero en ElDiario.es, deben seguir su propia nomenclatura).

La fijación de Antonio Maestre con OkDiario

Pero el más entrañable en su fervor pablista fue Antonio Maestre, que desde el principio intervino para erigirse en portavoz de la causa morada y defender ‘toda la razón' que tenía Pablo Iglesias al atacar a los medios de comunicación. Maestre tenía claro que existía una conspiración mediática, que partía del ministerio de la Información y acababa en OkDiario e insistía en que ‘había que ponerlo sobre la mesa".

Es curioso que el resto de tertulianos escuchaba las constantes referencias a OkDiario de Maestre, pero luego seguían con lo suyo pasando de él, como quien escucha a un crío, repetir la consigna que ha oído a su padre en casa. Pero Maestre no cesaba, quería intentar que el resto de sus compañeros se uniera a su deseo de zurrar a OkDiario.

Antonio Maestre preguntaba a sus compañeros si había alguna forma de que imputaran a Eduardo Inda junto a Fernández Díaz al igual que a Villarejo.

El problema de Maestre es que es un hombre de obsesiones, y estas suelen nublar el cerebro. Según Antonio Maestre "el hecho de publicar información robada" era motivo suficiente como para que se imputara a Eduardo Inda. Es decir, que de acuerdo al planteamiento de Antonio Maestre, todos los periodistas que han obtenido información que hubiera sido obtenida a través de un delito debía ser inmediatamente empapelado. Es genial el argumento, en especial viniendo de un periodista.

¿Entonces está de acuerdo Antonio Maestre en que se empapele a todos los medios que publicaron la Lista Falciani, que procedían del robo de un empleado del banco HSBC (es decir, obtenidos de manera delictiva)?

¿Estaría de acuerdo en empapelar a todos los medios que publicaron la lista de los Papeles de Panamá, incluyendo a La Sexta y El Confidencial? ¿Y todos los medios, The Guardian y compañía, que difundieron los papeles de Wikileaks filtrados por un soldado que cometió un delito de alta traición a su país? ¿Sabe Maestre cómo se obtuvo lo del Footbal Leaks, le parece que es fue legal?

Como Maestre es muy joven, igual no conoce el caso de las escuchas de Benegas, donde Iñaki Gabilondo y Augusto Delkader difundieron una conversación privada de altos dirigentes del PSOE obtenidas ilegalmente, pero porque las juzgaron de interés, lo mismo que juzgaron los de OkDiario cuando les llegó la conversación-chat de Iglesias sobre Mariló Montero. (Si Maestre llega a estar por ahí lo mismo hubiera pedido guillotina para Gabilondo y Deklader).

En fin, si Pablo Iglesias quiere un escribano que le diga qué periodistas deben ser ‘purgados' y cuales ‘protegidos' por su manto paternalista, ya sabe que puede contar con Antonio Maestre para que le haga el censo, está claro que sobre Eduardo Inda piensan lo mismo.

En todo caso, si se trata de condenar aperiodistas que han obtenido informaciones a través de Villarejo está bien que se siga citando a Inda como destinatario de informaciones villajerianas, era sabido por toda la profesión desde hacía varios años, pero es igualmente sabido de muchos otros que también han dispuesto de informaciones villajerianas. ¿Por qué no hacer el inventario completo?

Y de distintas trincheras, como bien sabe Antonio Rubio. Venga, Sr. Maestre, que se le ve a usted con ganas, pregunte, pregunte y haga su listado para pasárselo a su gran jefe morado. Puede empezar por Patricia López y Carlos Enrique Bayo, que le pillan más cerca.