Frank Blanco se mete en un buen jardín al criticar el gesto de Borrell parando las mentiras de un periodista

Frank Blanco no está de acuerdo con Josep Borrell y su gesto de cortar una entrevista con el periodista Tim Sebastian, de la televisión alemana DW -Borrell se harta de las trolas de un periodista de una TV alemana sobre Cataluña: "¡Pare, está usted mintiendo!"-.

De hecho, este 28 de marzo de 2019 se expresaba en estos términos en su timeline de Twitter:

Rápidamente, muchos internautas le han contestado de forma implacable:

No perdió ningún papel. Dijo lo que la mayoría de españoles pensamos. Los independentistas no hacéis más que echar mierda sobre nuestra democracia. Es ilegal y no lo vais a conseguir. Nunca habéis sido nada más que un grupo de condados o franceses o españoles. ILUSOS!!!!!!!!!

Frank Blanco, viendo el incendio que había generado, trató de matizar:

Me encanta como cada un@ ha interpretado a su manera mi tweet anterior sobre Borrell, cuando no he hecho ningún comentario político, solo he señalado un titular sobre un político que para y abandona una entrevista concedida por él a un periodista... #lamagiadetwitter