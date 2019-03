Isabel Pantoja esconde el verdadero vicio de Kiko Rivera

Ya están todas las cartas sobre las mesa. Las alianzas y el compañerismo han desaparecido de GH DÚO. A tan solo dos semanas de la gran final la tensión se apodera de la casa más famosa de la televisión. Tanto María Jesús Ruiz como Kiko Rivera se detestan, básicamente porque ambos saben que son los claros ganadores de la edición y piensan derribarse aunque tengan que usar el juego sucio, según recoge Christian Morales en diariogol.

La semana pasada el DJ fue criticado por las duras acusaciones a la modelo. Según él ella era una "calientapollas" refiriéndose a su actitud en el concurso y su relación con Antonio Tejado. Esta rompió a llorar y utilizó la estrategia de sentirse dolida y humillada, pero después de unos días de calma Ruiz contraatacó donde más dolía.

Kiko Rivera en su paso por el concurso no solo ha demostrado aguante por primera vez, sino que además ha desvelado partes de su vida hasta ahora desconocidas. Como por ejemplo su adicción a las drogas. Durante un tiempo necesitó ayuda psicológica y estuvo una temporada encerrado en casa. Las fiestas nocturnas y las grandes cantidades de dinero del DJ pudieron con él. Pero aún esconde muchos más secretos y María Jesús Ruiz en su revancha fue quién desveló a la audiencia uno de ellos. Kiko Rivera es un adicto al juego. "Este señor se ha llegado a gastar 4.000 euros en media hora de casino", explicó. Además de criticar a la familia de la tonadillera. "Yo por lo menos vengo de dos padres honrados", espetó haciendo referencia a los años en prisión de Isabel Pantoja.

Por una parte Kiko Rivera se merece un aplauso. Por fin ha aguantado más de una semana en un concurso. Y en esta ocasión ya lleva encerrado casi tres meses. El DJ está harto de estar encerrado y conviviendo 24 horas con unas personas que no conoce de nada. Hoy ha sido el peor día de concurso para el hijo de Isabel Pantoja. El joven ha estallado con María Jesús Ruiz y se ha vuelto a pelear con su mujer. Esta ha sido la gota que ha colmado el vaso y lo ha hundido del todo.

Kiko Rivera se plantea abandonar el concurso. No es la primera vez que piensa en tirar la toalla. El pasado martes en el confesionario explicó no poder más con esto: "Discuto muchísimo con mi mujer y me afecta mucho, hasta el punto de no querer estar donde está ella. Y eso no me ha pasado nunca. Me está afectado, estoy jodido". Kiko Rivera necesitaba salir de la casa y si eso no es posible quedarse encerrado en el confesionario.

La relación entre Kiko Rivera e Irene Rosales pende de un hilo. La pareja empieza a distanciarse y ve que no son tan compatibles como pensaban. Tal vez GH DÚO hace que ambos se separen. Esta es una prueba de fuego. La pareja no ha estado tantas horas juntos en su día a día y empiezan a ver como son en realidad. "No hay nada que me haga sentir bien aquí dentro. Quizá sea el momento en el que peor estoy. Tengo aquí a una de las personas más importantes del mundo y, aun así, me siento solo", confesó.

El joven sabe que se encuentra en la fase final y esta más nervioso que nunca. Tiene grandes competidores a su lado. Y necesita ganar el concurso para hacer frente a la cantidad de deudas que acumula. A pesar de su sueldo semanal no termina de hacer frente a las deudas. Rivera ha conseguido estabilizarse y continuará en el concurso hasta el final o hasta que la audiencia decida. La cuenta atrás ha empezado.