La puñalada sin pinchar de Pepe Rodríguez a Eva González

Parece que la marcha de Eva González todavía no ha sido bien asumida por sus compañeros. Después de 7 ediciones, la llama de MasterChef está más viva que nunca. Año tras año siguen llegando muchas solicitudes, el nivel culinario de los aspirantes es mayor, y el jurado es más exigente, según sq.

En esta ocasión, han sido más de 25.000 personas las que se apuntaron al casting, y entre los seleccionados habrá un empresario nacido en Alemania que fue ciclista de un equipo profesional portugués, una interiorista y fotógrafa gallega, un exfutbolista reconvertido en pescadero que tuvo que dejar sus estudios de cocina por un problema familiar, un cerrajero forense y una administrativa de una marmolería que diseña lápidas... ¡de todo!

Así, seremos testigos de cómo candidatos de todos los rincones de la geografía, con un altísimo nivel de cocina, persiguen un mismo objetivo: convertirse en el séptimo ganador de MasterChef. pero no lo tendrán fácil, ya que en cada programa el jurado exigirá sacrificio, llegar al límite, cocinar como si fuese su último día y no rendirse nunca.

El ganador entrará en el selecto club del que forman parte Marta Verona, Carlos Maldonado o Jorge Brazález, además de llevarse 100.000 euros y la posibilidad de publicar su propio libro de recetas. La prestigiosa Facultad de Ciencias Gastronómicas Basque Culinary Center de San Sebastián completará la formación de los tres primeros clasificados: el ganador cursará un Máster en Cocina, Técnica y Producto. El segundo clasificado, un Máster en Pastelería, mientras que el tercero, un Curso de Especialización de ocho semanas de duración.

En esta edición el jurado insistirá en la sostenibilidad, y gracias a ello la audiencia disfrutará de los consejos y trucos de aprovechamiento del jurado y de los chefs invitados, ideas que podrán poner en práctica en casa para elaborar platos de diez. Además, habrá pruebas con platos vegetarianos.

Pero la novedad más importante es que, por primera vez, la competición será doble: entre los aspirantes y entre el jurado, porque Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz serán mentores cada uno de un grupo de aspirantes durante la temporada, y se ocuparán de su formación y evolución.

En la última prueba de selección del casting, los 15 aspirantes que hayan conseguido el delantal deberán decidir con qué juez participarán, al más puro estilo La Voz, formándose así tres equipos con cinco candidatos.

No es la única novedad de esta séptima edición de Masterchef: los espectadores tendrán que convivir además con la ausencia de la presentadora, Eva González, algo que ha entrado a valorar el chef del jurado Pepe Rodríguez.

"Creo que Eva González sabía que su papel no era decisivo y eso para una presentadora puede ser frustrante", comentó Rodríguez a Ecoteuve en un evento de los cocineros con los medios.

Pero además, el popular cocinero ha reconocido que el funcionamiento ahora le parece más natural que con González en el programa:

"Lo normal de este formato es que no haya presentador, lo de antes era una anomalía. Ahora trabajamos un poco más rápido."

Un comentario que no ha pasado desapercibido en las redes, donde se ha cuestionado en muchas ocasiones el papel de González en el programa, y se preguntan si el programa funcionará mejor sin ella -su figura no existe en las versiones internacionales del formato-

Además, a pesar de la gran cantidad de ediciones de Masterchef que se han celebrado en los últimos años, Rodríguez opinó opinado que es un espacio que goza de buena salud y que les divierte.

"Nuestro problema es que no vivimos sólo de la televisión, sino que tenemos más negocios. Si yo viviera sólo de la tele, no me cansaría jamás. Hay días en mi casa más duros que diez horas de grabación de Masterchef", contó.